Trump Putinu: "Menim, da si svet resnično želi, da se razumemo"

Ameriški predsednik tudi evropske medije okrivil lažnega poročanja

16. julij 2018 ob 08:02,

zadnji poseg: 16. julij 2018 ob 13:59

Helsinki - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški in ruski predsednik Donald Trump oz. Vladimir Putin sta v predsedniški palači v Helsinkih z enourno zamudo začela svoj prvi vrh.

Vladimir Putin je na tiskovni konferenci dejal, da je nastopil čas, da "začneta državi razpravljati o odnosih in težkih mednarodnih vprašanjih," ki da jih je kar nekaj. Trump, ki ga je na delovnem zajtrku že zjutraj sprejel finski gostitelj predsednik Sauli Niniste, pa je dejal, da je "to, da se razumemo z Rusijo, dobro, ne slabo".

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer takoj na začetku tiskovne konference čestital ruskemu predsedniku ob dobri izvedbi nogometnega svetovnega prvenstva, ki ga je spremljal tudi sam, "kot sem slišal, je bilo eno najboljših do zdaj". Nadaljeval je v pozitivnem slogu, da se imata s Putinom pogovarjati "o veliko dobrih stvareh", po njegovih besedah bo to vse, od trgovanja do vojske in Kitajske. "Pogovarjala se bova tudi malo o Kitajski. Imava skupnega prijatelja, predsednika Šija (op. p. predsednik Kitajske Ši Džinping)," je še dejal Trump.

"Čaka nas veliko odličnih priložnosti, saj se, iskreno, naši državi več let nista najbolje razumeli. Čeprav nisem dolgo v tej vlogi, kmalu bo dve leti, menim, da bomo imeli izjemen odnos. Kot sem že dejal, in prepričan sem, da ste to že slišali ... je to, da se razumemo z Rusijo, dobro, ne slabo. Menim, da si svet resnično želi, da se razumemo. Sva predstavnika dveh močnih velesil z jedrskim orožjem. Imamo 90 odstotkov jedrskega orožja – in to ni dobro, to je slabo. Upam, da lahko ukrenemo kaj glede tega, saj to ni pozitivna sila, je negativna sila, zato bova med drugim govorila tudi o tem," je bil jasen Trump.

Predno sta si voditelja za slabe tri sekunde segla v roke, je ruski predsednik Vladimir Putin poudaril, da sta voditelja v preteklih mesecih večkrat govorila po telefonu in se sestala ob robu različnih mednarodnih srečanj: "Zagotovo je nastopil čas za celovito razpravo glede naših dvostranskih odnosov in določenih točk, ki so načele naše odnose."

Trump in Putin, ki ju ob obisku v Helsinkih spremljajo množični protesti, se bosta sprva na štiri oči pogovarjala o odnosih med državama, ki so na najnižji ravni od konca hlade vojne.

Pozivi k odpovedi vrha

Srečanje bo potekalo v senci vložitve obtožnic v ZDA proti 12 ruskim obveščevalcem zaradi vdorov v računalnike demokratske stranke. Demokratski politiki v ZDA so v petek zahtevali, naj Bela hiša odpove vrh v Helsinkih in Trumpa obtožili celo izdaje.

Trump je v pogovoru za CBS News, objavljenem v nedeljo, povedal, da ima glede srečanja "skromna pričakovanja". Prepričan je, da pogovori ne bodo prinesli "ničesar slabega" in "morda kaj dobrega", verjame pa v srečanja. Glede obtoženih ruskih obveščevalcev je napovedal, da bo to vprašanje odprl, ne namerava pa zahtevati njihove izročitve.

Vsega so krivi mediji

Trump bo s srečanjem v Helsinkih končal svojo prvo predsedniško pot v Evropo, kjer je s svojimi (ne)posrečenimi izjavami dvignil kar nekaj prahu, za vse pa znova okrivil medije, od netočnega poročanja do lažnih novic.

Začelo se je prejšnji teden, ko se je v Bruslju udeležil vrha Nata, na katerem je članicam sprva grozil z izstopom ZDA iz zveze in nato zahteval povečanje finančnih sredstev za delovanje Nata. Po srečanju je dejal, da je "Nato precej močnejši kot pred dvema dnevoma", danes pa je tvitnil, da je bil "vrh odličen, a so ga mediji nekorektno povzeli".

Nato se je odpravil v Združeno kraljestvo, kjer je za medije izjavil, da na mestu premierke Therese May vidi nekdanjega zunanjega ministra Borisa Johnsona, ki je zaradi brexita odstopil hkrati z državnim sekretarjem Davidom Davisom, saj menita, tako kot Trump, da brexit ne gre v smeri, za katero so ljudje glasovali na referendumu, kar je pozneje označil kot lažne novice (fake news). Sledil je njegov pomislek, da je predlog britanske vlade o izstopu iz EU-ja "brutalen", Mayevi pa je grozil tudi z odpovedjo prostotrgovinskega sporazuma med Združenim kraljestvom in ZDA, kar je kasneje znova omilil z besedami, da je "absolutno izvedljiv". Za piko na i pa je britanski premierki svetoval, da EU glede brexita raje toži, kot da se "z njimi pogaja".

Trump je nato s soprogo Melanio Trump odletel na Škotsko, kjer si je ogledal svojo posest v Ayrshiru, kjer je postavil sporno igrišče za golf, potovanje pa je bilo označeno za zasebno. Svojo evropsko turnejo pa končuje, kot rečeno, v Helsinkih.

Celotno pot ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Evropi spremljajo množični protesti, tako v Bruslju in Londonu, kjer so protestniki izpostavili ogromen balon v podobi dojenčka Trumpa, kot na Škotskem in seveda tudi v Helsinkih.

Fotogalerija: Sandi Fišer

K. Št.