Trump razburil z rasistično šalo na slovesnosti v čast indijanskim veteranom

Z izrazom Pokahontas predsednik označuje Elizabeth Warren

28. november 2017 ob 17:14

Washington - MMC RTV SLO

Predsednik ZDA Donald Trump je na slovesnosti v Beli hiši v čast ameriškim staroselcem iz plemena Navajo, ki so se borili v drugi svetovni vojni, dvignil obilico prahu z neprimerno rasistično šalo.

Trump je tako v nagovoru staroselskim veteranom ponovil svojo priljubljeno zbadljivko "Pokahontas", s katero naslavlja demokratsko senatorko iz Massachusettsa Elizabeth Warren, ki se izreka za potomko plemena Čerokezi.

"Vi ste bili tu dolgo pred nami. Čeprav imamo v kongresu predstavnico, za katero pravijo, da je tudi že dolgo tu. Pravijo ji Pokahontas," je dejal Trump zbranim, med katerimi so bili v večini Navaji, ki so v drugi svetovni vojni za vojsko ZDA odigrali ključno vlogo pri šifriranju.

Ameriške oborožene sile so namreč od leta 1942 na pacifiškem bojišču uporabljale t. i. Šifro Navajo, katere osnova je bil jezik plemena Navajo. Staroselci so besedilo prevedli iz angleščine v navajščino in ga sporočili prejemniku, temu pa ga je Navajo na drugem koncu prevedel nazaj v angleščino.

Dolg boj z Warrenovo

Trump se z izrazom Pokahontas že dolgo roga 68-letni Warrenovi zaradi njenih trditev, da ima čerokeške prednike. Pokahontas je bila hčerka močnega indijanskega poglavarja v Virginiji v 17. stoletju, ki je širši javnosti postala znana predvsem zaradi Disneyjeve risanke istega imena. Med svojo predvolilno kampanjo je Trump z obkladanjem Warrenove za Pokahontas med svojimi privrženci požel veliko navdušenja, a tokrat je njegova publika obnemela.

Warrenova, ena progresivnejših političark, ki jo omenjajo kot predsedniško kandidatko leta 2020, ima že dolgo zgodovino medsebojnih obračunavanj s Trumpom. Kasneje je povedala, da je "skrajno neposrečeno, da predsednik ZDA ne more zdržati niti slovesnosti v čast tem junakom, brez, da bi ljudi obkladal z rasističnimi žaljivkami".

Je indijanskega porekla ali ne?

Bela hiša se s tem ne strinja in krivi senatorko, češ da ni iskrena glede svojega porekla. "Mislim, da tisto, kar se zdi večini ljudi žaljivo, je, da senatorka Warren laže glede svojih korenin, da bi se tako karierno okoristila," je povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders, ki je še dodala, da je bil odziv Warrenove "smešen". Sandersova je zanikala insinuacije novinarjev, da je Trump s svojim nastopom užalil priletne veterane, ki so služili ZDA med vojno. "Predsednik nedvomno izredno ceni in spoštuje te posameznike, zato jih je tudi povabil v Belo hišo, se z njimi družil in jih počastil," je dejala.

Tema, ali ima Warrenova indijanske korenine ali ne, sicer sega v čas njene senatorske kampanje leta 2012, ko je prišlo na dan, da se je kot zaposlena na pravni fakulteti Univerze v Pensilvanije in harvardski pravni fakulteti označila kot predstavnica manjšine. Warren se brani, da je imela njena družina čerokeške prednike, kritiki pa menijo, da se je hotela z opredeljevanjem kot potomka staroselcev nepošteno okoristiti. Obe univerzi sicer zanikata, da bi imela rasa Warrenove kakršenkoli vpliv pri njeni zaposlitvi.

Nagovor pred portretom staroselskega krvnika

Ni pa Sandersova odgovorila na novinarsko vprašanje, zakaj je Trump staroselske veterane nagovoril z odra, postavljenega pod portret ameriškega predsednika Andrewa Jacksona (1829-1837), znanega po izredno kruti politiki do avtohtonih Američanov in prisilnih selitev plemen.

Portreta pod Barackom Obamo v Ovalni pisarni ni bilo, temveč ga je januarja lastnoročno tam namestil Trump, kar so si mediji takrat razlagali kot nekakšen poklon nekdanjemu predsedniku, katerega vzpon na oblast so zaradi izrazitega populizma mnogi primerjali s Trumpovim.

Jackson je bil tudi tisti predsednik, ki je leta 1830 podpisal zakon o izselitvi Indijancev zahodno od reke Misisipi, s čimer je ameriška vojska v zameno za njihovo zemljo z juga ZDA prisilno umaknila, preselila in pobila na tisoče staroselcev.

Kritike staroselcev

Konkretnih odzivov na Jacksonov portret s strani staroselskih organizacij ni bilo, so pa obsodili Trumpovo oznako Warrenove za Pokahontas, češ da gre za "nepotrebno etnično žaljivko". "To je bil dan, namenjen poklonu veteranom, ne pa za vložek, ki sodi na politična zborovanja, ne pa v sobo, kjer poteka slavje v čast našim vojnim herojem," je za CNN povedal predsednik Navajov Russell Begaye, ki je še dodal, da je bila opazka popolnoma nepotrebna.

"Pokahontas je bila resnična oseba, ne pa neka pravljica. Ta mlada dama, staroselska ženska, je odigrala ključno vlogo v življenju tega naroda in da se tako osebo zlorabi na tak način je nepotrebno in kulturno neobčutljivo," je povedal Begaye, medtem ko je poslanka navajskega sveta Amber Kanazbah Crotty Trumpovo oznako označila za "globoko žaljivo in nevarno".

Še ostrejše so bile v svojih obsodbah ostale staroselske organizacije. Zveza plemen iz kolonialne dobe (ACET) je Trumpa pozvala, naj neha zlorabljati pomembne staroselske zgodovinske osebnosti kot rasistično žaljivko za svoje nasprotnike, saj je to žaljivo do vseh avtohtonih Američanov. Podobno izvršna direktorica Nacionalnega kongresa ameriških Indijancev (NCAI) Jacqueline Pata, ki pravi, da NCAI "ne more in ne bo ostal tiho, ko se naše staroselske prednike, kulture in zgodovino izkorišča na žaljiv način za politično korist".

K. S.