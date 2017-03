Trump republikancem postavil ultimat: Podprite reformo, sicer bo obveljal Obamacare

Republikance skrbi, da bodo ostali brez kongresne večine

24. marec 2017 ob 10:07,

zadnji poseg: 24. marec 2017 ob 10:15

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je republikance pozval, naj podprejo predlagano zdravstveno reformo, sicer bo spreminjanje Obamacara opustil in se raje posvetil davčni reformi.

Glasovanje o predlogu zdravstvene reforme v predstavniškem domu ameriškega kongresa bi sicer moralo biti že v četrtek zvečer, a so ga zadnji trenutek preložili zaradi dodatnih usklajevanj - Trump naj bi skušal osebno prepričati še nekaj konservativnih kongresnikov. Predlog zakona, ki odpravlja zdravstveno reformo nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, namreč ni dobil dovolj podpore niti med samimi republikanci.

"Američanom smo obljubljali, da bomo popravili in zamenjali ta pokvarjeni zakon, ki se sesuva in ki škoduje družinam. Jutri nadaljujemo," je v četrtek dejal predsednik predstavniškega doma Paul Ryan, ki je tudi pripravil omenjeno reformo. Na vprašanje novinarjev, ali ima zagotovljenih dovolj glasov za sprejetje zakona, ni odgovoril.

Manj denarja za revne, starejše

Republikanska zdravstvena reforma namenja manj proračunskega denarja za starejše in revne, kar pomeni manj zavarovanih Američanov, zaradi česar je Trumpova reforma v javnosti še manj priljubljena kot zdajšnja, Obamova. Številni republikanci so zato zaskrbljeni, da jih bo reforma stala večine v kongresu.

Po glasovanju v predstavniškem domu bo moral svoje prihodnji teden povedati še senat, kjer imajo demokrati možnost blokade.

Če bo republikanska zdravstvena reforma sprejeta, bodo zavarovalnice lahko starejšim zaračunavale do petkrat višje premije kot mladim in zdravim. Reforma prav tako odvzema denar za zavarovanje 11 milijonom revnih, države ne morejo več računati na zvezno proračunsko pomoč, višji davki za bogatejše in zdravstveno industrijo se odpravljajo, države bodo lahko od revnih najprej zahtevale zaposlitev, preden se lahko zdravijo in tako naprej.

Neodvisni kongresni proračunski urad je ocenil, da bo zaradi Trumpove reforme zavarovanje v naslednjem desetletju izgubilo 24 milijonov ljudi, za večino pa bodo višji stroški in zdravstvo si bo težje privoščiti. Vendar veliko Američanov zagovarja reformo, ki je usmerjena v bolj prosti trg.

T. K. B.