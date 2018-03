Savdski prestolonaslednik turnejo po ZDA začel pri Trumpu

Kronski princ: 200 miljardov bo v praksi 400 milijard dolarjev

20. marec 2018 ob 22:21

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sprejel delegacijo savdskega kronskega princa Mohameda bin Salmana, ki je začel svoj tritedenski obisk ZDA, na katerem naj bi sklenil nove gospodarske posle.

Trump je na začetku srečanja poudaril ameriško prodajo orožja Savdski Arabiji. Ameriški predsednik in savdski princ sta se v Beli hiši pogovarjala o lanskem sporazumu, v katerem so sklenili za 200 milijard dolarjev savdskih naložb v ameriško gospodarstvo, tudi nakup ameriške vojaške opreme. Prodaja vojaške opreme je po besedah Trumpa v ZDA omogočila odprtje 40.000 novih delovnih mest.

32-letni princ je prvič v ZDA, odkar je postal kronski princ, njegov obisk pa je tudi vračilo obiska predsedniku Trumpu, ki si je za svoj prvi obisk v tujini po prihodu v Belo hišo izbral prav Savdsko Arabijo. Med obiskom v Riadu je takrat podpisal 200-milijardno pogodbo. Salmanov pohod v vrh savdske politike, kjer ga vidijo kot naslednika kralja Salmana, se je začel junija lani, ko je na mestu kronskega princa nadomestil svojega bratranca princa Mohameda bin Najefa.

Trump je pozdravil kraljevo odločitev o imenovanju Salmana na mesto kronskega princa in odnose med ZDA in Savdsko Arabijo označil za najmočnejše v zgodovini. "Vaš oče je sprejel zelo modro odločitev. Pogrešam vašega očeta, poseben gospod," je Trump nagovoril princa.

Princ Salman, ki ga Zahod podpira zaradi ukrepov za liberalizacijo nekaterih pravic žensk in gospodarskega načrta, po katerem se bodo Savdijci manj zanašali na nafto, je Trumpu dejal, da se bo obljubljenih 200 milijard dolarjev v naložbah v praksi spremenilo v 400 milijard, ko bo dogovor dokončno izpolnjen.

Senatorji o koncu vojaške podpore Savdijcem

Med Trumpovim sprejemom princa Salmana so sicer ameriški senatorji razpravljali o resoluciji, v kateri nameravajo pozvati h koncu ameriške podpore Savdski Arabiji v civilni vojni v Jemnu, kjer se že več let spopadajo z uporniki, ki jih podpira Iran, največji tekmec Savdske Arabije na območju.

Salman se bo v naslednjih dneh sešel še s Trumpovima svetovalcema Jaredom Kushnerjem in Jasonom Greenblattom, direktorjem CIE Mikom Pompeom in podpredsednikom Mikom Penceom.

S Kushnerjem in Greenblattom naj bi se pogovarjala predvsem o mirovnem dogovoru med Izraelom in Palestino, v katerem Palestinci po ameriškem priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela in napovedi selitve veleposlaništva ZDA ne vidijo več kot možnega posrednika, prav tako naj bi se pogovarjali tudi o zmanjševanju iranskega vpliva na območju, poroča Guardian.

Sklepanje novih poslov

Princ bo v sklopu turneje obiskal še Boston, New York, Seattle, San Francisco, Los Angeles in Houston. V Silikonski dolini naj bi Salman sklepal posle s tehnološkimi podjetji, v Teksasu pa z naftnimi in plinskimi firmami, še poroča Guardian.

J. R.