Raziskava: Velik del orožja od ZDA in Savdske Arabije pristal v rokah IS-ja

CAR: Washington in Riad kršil prepoved transferja orožja

16. december 2017 ob 12:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Obsežna terenska raziskava o izvoru orožja v posesti t. i. Islamske države (IS) v Siriji in Iraku je pokazala, da je orožje, ki so ga ZDA in Savdska Arabija dostavile sirski opoziciji, pogosto končalo v rokah džihadistov. To orožje naj ne bi bilo le zaseženo v spopadih.

IS je tako povečal obseg in kakovost svojega orožja, po poročanju Independenta ugotavlja raziskava organizacije Conflict Armament Research (CAR), ki raziskuje izvor orožja v konfliktih.

IS je sicer večino svojega arzenala prevzel od sirske in iraške vojske. Poročilo, objavljeno v četrtek, pa pravi, da količina orožja iz ZDA in Savdske Arabije v IS-ovem arzenalu "močno presega tisto, ki bi ga bilo moč prevzeti zgolj v bitkah".

V Iraku in Siriji so IS-ove sile uporabljale veliko orožja, ki so ga dostavile države, kot sta Savdska Arabija in ZDA, v boju proti različnim mednarodnim koalicijam proti IS-ju, ki ju omenjeni državi podpirata, so ugotovili raziskovalci.

Orožje je bilo proizvedeno v EU-ju

Vse orožje, ki so ga na bojišča dostavile ZDA in Savdska Arabija, je bilo proizvedeno v državah EU-ja, Washington in Riad pa sta po mnenju CAR-a kršile pogodbene prepovedi takšnih transferjev.

"Dokazi, ki jih je zbral CAR, kažejo, da so ZDA večkrat poslale orožje in strelivo, proizvedeno v EU-ju, opozicijskim silam v sirskem konfliktu. IS-ove sile pa so hitro prevzemale velike količine tega materiala," piše v poročilu.

CAR opozarja, da nasprotja, ki se pojavljajo ob dobavi orožja v oboroženih konfliktih, v katerih deluje več nedržavnih oboroženih skupin, ki se borijo med seboj.

Analiza več kot 40.000 kosov je pokazala, da je bilo okoli 90 odstotkov orožja in streliva proizvedenih v Rusiji, na Kitajskem in v vzhodni Evropi. Trije odstotki IS-ovega orožja so bili v skladu z Nato standardi.

B. V.