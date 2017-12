Jemenski uporniki izstrelili raketo na Riad

Po prvem napadu Riad še zaostril zaporo Jemna

19. december 2017 ob 14:00

Riad - MMC RTV SLO

Savdska Arabija je sporočila, da je blizu Riada prestregla balistično raketo. Hkrati so jemenski, hutijevski uporniki potrdili, da so izstrelili raketo proti savdski prestolnici.

Iz Riada so pri tem dodali, da je šlo za "iransko-hutijevsko" raketo. Uporniški hutijevci so raketo izstrelili proti palači Jamama v Riadu, je sporočil predstavnik upornikov Mohamed Abdul Salam, piše Al Džazira. Priče v savdski prestolnici poročajo o eksploziji, na družbenih omrežjih pa objavljajo posnetke, na katerih je v zraku viden oblak dima, poroča britanski BBC. Navedbe savdske koalicije je prenesla savdska televizija Al Arabija. Televizija hutijevskih upornikov je medtem poročala, da so njeni borci izstrelili raketo tipa Burkan-2 proti uradni rezidenci kralja Salmana.

"Savdijci so začeli vojno. Naš odziv se bo nadaljeval in povečeval, cilji pa bodo globoko znotraj Savdske Arabije, vojaški položaji, od koder vzletajo letala proti Jemnu, ali pa savdska vojaška oporišča znotraj jemenskega ozemlja," je pred časom za Al Džaziro napovedal Abdul Salam.

Pred dobrim mesecem so savdske sile blizu Riada prestregle raketo, ki je bila izstreljena iz Jemna. Odgovornost za izstrelitev rakete so tedaj prevzeli uporniki, ki so se na ta način želeli maščevati za napade sil arabske koalicije v Jemnu. Tarča rakete je bilo mednarodno letališče v savdski prestolnici.

Riad je tedaj obtožil Iran, da stoji za napadom, saj hutijevski uporniki uživajo podporo Teherana. ZDA so pred dnevi obtožile Iran, da je izdelal raketo, ki so jo jemenski uporniki izstrelili na Savdsko Arabijo. Po tem napadu je Riad še zaostril zaporo Jemna, zato so se že tako zaostrene humanitarne razmere v tej državi še poslabšale.

Jemen je prizorišče spopadov med vladnimi silami predsednika Abedraba Mansurja Hadija, ki jih podpirajo sile arabske koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, in hutijevskimi uporniki, ki so leta 2014 zavzeli prestolnico Sana. Konflikt se je še dodatno razvnel marca 2015, ko so uporniki napredovali proti mestu Aden, koalicija pa je proti njim sprožila vojaško operacijo. V zadnjih dveh letih je bilo v konfliktu po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije ubitih več kot 8.000 ljudi, več deset tisoč je bilo ranjenih.

T. J.