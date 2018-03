Savdski minister: London naj vidi Riad kot glavno silo v Zalivu in vrata v Afriko

Mohamed bin Salman se predstavlja kot modernizator

9. marec 2018 ob 12:20

London - MMC RTV SLO

Drugi dan obiska savdskega prestolonaslednika v Veliki Britaniji savdski ministri London pozivajo, naj po brexitu poiščejo nove trgovinske in naložbene možnosti v njihovi kraljevini.

Savdska Arabija je lahko ključen partner Velike Britanije, tudi glede na demografijo na Bližnjem vzhodu, v Afriki in v muslimanskem svetu, v katerem ima Riad osrednjo vlogo, je po poročanju Guardiana dejal vplivni savdski minister za energetiko Kalid A. Al Falih. Kot je dejal, naj Velika Britanija savdsko kraljevino vidi kot dominantno silo v Zalivu in kot "vrata v Afriko".

Al Falihova izjava poudarja prepričanje Riada, da bo morala Velika Britanija poiskati nove partnerje po izstopu iz Evropske unije, da bi nadomestila evropski trg.

V četrtek sta Velika Britanija in Savdska Arabija podpisali okoli 20 gospodarskih sporazumov, vrednih več kot 1,7 milijarde evrov, in sicer na področjih izobrazbe, farmacevtike in bančništva.

32-letni savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman se je sešel z britansko premierko Thereso May, pred tem pa tudi z direktorji največjih britanskih bank, ministrom za finance Philipom Hammondom in izbranimi poslanci. Sestal se je tudi s canterburyskim nadškofom Justinom Welbyjem.

Opozorila glede Jemna

Welby je po srečanju izrazil zaskrbljenost zaradi omejitev izvajanja krščanstva v državi, pa tudi zaradi humanitarnih razmer v Jemnu, kjer Savdska Arabija s pomočjo arabskih zaveznic od marca 2015 izvaja obsežne vojaške napade na hutijevske upornike, v katerih umira tudi veliko civilistov. V Jemnu zaradi vojne in savdske blokade vlada humanitarna katastrofa. Ubitih je bilo več kot 10.000 ljudi, trije milijoni pa so razseljeni. Prebivalci trpijo lakoto in izbruhe bolezni.

Velik del infrastrukture obubožane države je uničen. Savdsko Arabijo sicer v glavnem oborožujejo Velika Britanija in ZDA. Konec leta 2016 je vojaška koalicija pod vodstvom Riada priznala, da je "do neke mere" uporabljala britanske kasetne bombe, a dodala, da jih je že prenehala uporabljati.

Tudi Theresa May naj bi na savdskega prestolonaslednika pritisnila zaradi humanitarne krize v Jemnu. Premierka in vodja konservativcev sicer brani britanske povezave s Savdsko Arabijo, obisk pa je sprožil množične proteste zaradi savdskega odnosa do človekovih pravic.

Bin Salman se predstavlja kot nekdo, ki bo posodobil savdsko kraljevino, tako gospodarsko kot družbeno, obenem pa želi zmanjšati odvisnost države od prihodkov od nafte.

B. V.