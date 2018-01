Trump v Davosu: "ZDA so odprte za posel"

Trump zanika, da naj bi želel odpustiti Muellerja

26. januar 2018 ob 15:27,

zadnji poseg: 26. januar 2018 ob 15:54

Davos - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je ob zaključku Svetovnega gospodarskega foruma v švicarskem Davosu zatrdil, da ameriško gospodarstvo pod njegovim vodenjem znova cveti in da so ZDA "odprte za posel".

V nekaj več kot petnajstminutnem nagovoru zbrani politični in gospodarski eliti je Trump sicer opisoval predvsem "najboljši gospodarski položaj ZDA v zadnjih nekaj desetletjih". Gospodarska rast je visoka, brezposelnost pa na najnižji ravni v zadnjih desetletjih.

"Ni boljšega trenutka za vlaganje v ZDA, za sklepanje poslov v ZDA in za iskanje službe, kot je zdaj," je dejal in pozval prisotne, naj sodelujejo pri tem gospodarskem razcvetu, ki ga bo po njegovih besedah še dodatno okrepila njegova davčna reforma. Spomnil je na rekordne vrednosti borznih indeksov v zadnjem letu dni. Če bi na volitvah leta 2016 zmagala njegova nasprotnica Hillary Clinton, bi borze namesto 50-odstotne rasti beležile 50-odstotni padec, je izrazil prepričanje.

ZDA ne bi šlo dobro z nadaljnjimi štirimi ali osmimi leti regulacije in "poslom nenaklonjenih voditeljev", je dejal in izpostavil obsežno deregulacijo, ki jo izvaja njegova administracija. Poudaril je, da bodo zanj kot predsednika ZDA vedno na prvem mestu. Vendar pa "Najprej Amerika" ne pomeni, da želijo ZDA delovati same. Želijo si tudi sodelovanja s svetom, je zatrdil. "Če gre ZDA dobro, bo šlo dobro tudi svetu," je Trump zbrane voditelje pozval, naj si tako kot on prizadevajo za "ustvarjanje boljšega sveta za vse".

Zatrdil je, da ZDA podpirajo svobodno trgovino, ki pa mora biti poštena in recipročna. "Ne bomo mižali pred nepoštenimi praksami," je posvaril in izpostavil predvsem krajo intelektualne lastnine ter državno pomoč, kar po njegovih besedah izkrivlja pošteno konkurenco in ogroža celoten sistem prostega in svobodnega trga.

Izpostavil je tudi možnost ponovnih pogajanj o trgovinskem sporazumu pacifiških držav TPP, o katerem se je 11 držav brez ZDA dogovorilo ta teden. "Pripravljeni bi se bili z njimi pogajati ločeno, morda pa tudi v skupini, če bi bili pogoji v sporazumu bolj naklonjeni ZDA", je dejal. Sicer se je zavzel predvsem za sklepanje dvostranskih gospodarskih sporazumov.

Poudarek na boju proti terorizmu

Za blagostanje je potrebna tudi varnost, je v zaključku govora poudaril Trump. Vsakdo bi moral za skupno varnost "zagotoviti svoj pošten delež". ZDA bodo zato še naprej "izvajale maksimalen pritisk za denuklearizacijo Korejskega polotoka". Še naprej bodo pritiskale na Iran, da bo, kot je dejal Trump, prenehal podpirati teroriste. Pa tudi sicer bodo ZDA naredile vse, da bi zaščitile svoje državljane pred terorističnimi napadi.

Tako bodo ZDA še naprej neusmiljene proti terorističnim skupinam, kakršna je samooklicana Islamska država, proti kateri boj še ni končan. "Afganistan ne sme biti nikoli več varno zatočišče za teroriste," je dejal Trump in poudaril, da bo v prihodnosti treba narediti več, da se ohrani doseženo v teh bojih, je dejal Trump.

Dotaknil se je tudi vprašanja migracij in dejal, da bodo ZDA spremenile sistem priseljevanja na način, ki ne bo ustvarjal zgolj novih revežev, ampak da si želijo ljudi, ki bodo sposobni preživljati sebe in svoje družine ter prispevati k družbi kot celoti. "Ljudi dvigamo iz odvisnosti v neodvisnost, saj se zavedamo, da je najboljši program za boj proti revščini dobra plača," je dejal ameriški predsednik.

Sestanek s predsednikom Afriške unije

Pred svojim govorom se je Trump ob robu foruma sestal s predsednikom Afriške unije in predsednikom Ruande Paulom Kagamejem. Afriška unija je bila do Trumpa zelo kritična zaradi njegove žalitve afriških držav, potem ko je v kongresu Haiti označil za "usrano luknjo".

Predsednik ZDA je po srečanju zagotovil, da sta imela odlično razpravo, ni pa jasno, ali sta spregovorila tudi o Trumpovi žaljivki. "Predsednik, rad bi vam čestital, da ste postali novi vodja Afriške unije, to je velika čast," je dejal Trump in Kagameja prosil, naj v njegovem imenu toplo pozdravi tudi ostale voditelje Afriške unije.

Trump zanika odpuščanje Muellerja

Medtem je Trump v Davosu zanikal, da naj bi junija lani naročil odpustitev posebnega tožilca ZDA Roberta Muellerja. Kot prvi je o tem poročal New York Times. Svetovalec Bele hiše Don McGahn naj bi nato zavrnil predajo ukaza ministrstvu za pravosodje, saj se naj ne bi strinjal s Trumpom.

"Lažne novice, lažne novice. Tipično za New York Times," se je na poročanje v Davosu odzval Trump, poroča CNN. V sredo je sicer dejal, da se želi sestati z Muellerjem in da se srečanja veseli.

Lani poleti je nato ministrstvo za pravosodje Muellerja imenovalo za posebnega tožilca v zvezi z ruskim vmešavanjem v volilno kampanjo leta 2016. V sklopu preiskave je Muellerjeva ekipa že zaslišala nekdanjega voditelja Trumpove kampanje Paula Manaforta, nekdanjega svetovalca za državno varnost Michaela Flynna, pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa in nekdanjega direktorja FBI-ja Jamesa Comeya. Mueller naj bi zdaj želel zaslišati nekdanjega Trumpovega svetovalca Steva Bannona.

J. R.