Netanjahu v Davosu: "V mirovnih pogajanjih lahko posredujejo le ZDA"

Mayeva poziva k umiku ekstremističnih vsebin na spletu

25. januar 2018 ob 18:16,

zadnji poseg: 25. januar 2018 ob 18:35

Davos - MMC RTV SLO, Reuters

Na tretji dan Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu sta največ pozornosti požela britanska premierka Theresa May in izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Izraelski premier je zbranim zatrdil, da bo Jeruzalem v vsakem primeru prestolnica Izraela, kakršen koli bo že mirovni dogovor med Izraelom in Palestino. Po njegovem prepričanju lahko sicer v mirovnih pogajanjih posredujejo le ZDA. Dodal je, da bi Palestinci morali imeti vso moč samouprave, vendar nobene moči za grožnje Izraelu.

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Palestince obtožil, da ne spoštujejo ZDA, ker se prejšnji teden niso želeli sestati s podpredsednikom Mikom Penceom, in jim zagrozil, da jim Washington ne bo izplačal več sto milijonov dolarjev pomoči, če ne bodo privolili v mirovna pogajanja z Izraelom ob posredovanju ZDA.

Tiskovni predstavnik palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, Nabil Abu Rudejna, pa je znova zavrnil možnost mirovnih pogajanj ob sodelovanju ZDA, dokler ne umaknejo priznanja Jeruzalema. Kot je poudaril za AFP, so se s tem priznanjem ZDA same izključile iz pogajanj.

Mayeva pozvala proti terorističnim vsebinam

Družbena omrežja ne smejo več biti poligon za terorizem, ekstremizem in zlorabo otrok, je poudarila Mayeva. Vlagatelji bi po njenem prepričanju morali pritisniti na tehnološke gigante in zahtevali hitrejši umik terorističnih vsebin, ki bi se tako ali tako moral dogajati samodejno, poroča BBC.

"Tehnološka podjetja so lahko izjemno uporabna za marsikaj dobrega, vendar moramo upoštevati, da lahko splet in tehnologijo uporabijo tudi tisti, ki nam želijo zlo," je sporočila Mayeva in tehnološke gigante pozvala, naj se povežejo z manjšimi platformami, kot je Telegram, ki omogočajo zasebno šifrirana sporočila, zaradi česar jih uporabljajo teroristi, zlikovci in pedofili.

Mayeva je vodilnim gospodarstvenikom zabičala, da se države pri trgovinskih sporazumih ne smejo raziti v različne smeri. Dodala je, da mora Svetovna trgovinska organizacija (WTO) sprejeti nove reforme in obenem udeležence konference okrcala, da njihova dejanja ne sledijo prostotrgovinskim obljubam iz Davosa.

Dotaknila se je tudi Uberja, za katerega je dejala, da se mora prilagoditi varnostnim zahtevam in slediti delavskim pravicam, ne želi pa si njegove ukinitve.

Napovedan sestanek Mayeve in Trumpa

Ob robu zasedanja naj bi se Mayeva sešla z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. "Poseben odnos med Veliko Britanijo in ZDA je močan kot vselej," je dejala za BBC in dodala, da se bosta s Trumpom pogovarjala o Siriji, Severni Koreji in Iranu.

J. R.