Več sto palestinskih protestnikov v spopadu z izraelskimi silami

Do nemirov prihaja par dni pred Trumpovim obiskom

19. maj 2017 ob 21:43

Gaza, Zahodni breg - MMC RTV SLO/Reuters

Več sto palestinskih protestnikov, ki so se zbrali v podporo stavkajočim palestinskim zapornikom, se je na tako Zahodnem bregu kot v Gazi spopadlo z izraelskimi oboroženimi silami.

Palestinski protestniki so se zbrali ulicah Zahodnega brega, da bi izrazili podporo palestinskim zapornikom, ki so pretekli mesec ob zahtevi po boljših razmerah v izraelskih zaporih razglasili gladovno stavko.

Tiskovna predstavnica izraelske vojske je sporočila, da so protestniki sežigali gume ter metali ognjene bombe in kamne nad izraelske oborožene sile. "Izraelska milica je odgovorila s sredstvi za nadzor množice, da bi razpršila upornike," je dodala.

Palestinski uradniki poročajo, da je bilo pet protestnikov ranjenih po tem, ko je vojska uporabila strelno orožje, 15 pa so jih poškodovali gumijasti naboji.

Protesti tudi v Gazi

V Gazi, ki jo od Zahodnega brega deli del izraelskega ozemlja, se je prav tako zbralo več sto Palestincev, mnogi izmed njih so se napotili proti ograji, ki razmejuje Izrael in Palestino.

Tiskovna predstavnica izraelske vojske je sporočila, da so tudi tamkajšnji protestniki sežigali gume in metali kamenje. "Oborožene sile so v zrak ter proti glavnim storilcem sprožile varnostne strele," je dodala.

Palestinsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so streli poškodovali enajst Palestincev, trije izmed njih so v kritičnem stanju.

Reuters ob tem poroča, da gre za največje nemire v regiji v zadnjih nekaj mesecih.

Trump prihaja na obisk

Nemiri v Izraelu so se zgodili le nekaj dni pred napovedanim prihodom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se odpravlja na devetdnevno turnejo, v sklopu katere bo poleg Izraela in palestinskih ozemelj obiskal še Savdsko Arabijo, Vatikan, Bruselj in Sicilijo.

Ameriški predsednik se spopada z najnižjo podporo po inavguraciji. Po podatkih agencije Ipsos Trumpa podpira 38 odstotkov Američanov, medtem ko 56 odstotkov z njim ni zadovoljnih. Šest odstotkov ima mešane občutke.

Trump je pred obiskom naznanil, da bo s svojimi pogajalskimi sposobnostmi Izraelce in Palestince prepričal v sodelovanje, da bodo rešili enega globalno najbolj trajnih konfliktov in sklenili dokončni dogovor.

Tako palestinski kot izraelski uradniki večjemu preboju v dogovorih Trumpovemu 24-urnemu obisku navkljub pripisujejo pičle možnosti.

J. R.