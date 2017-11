Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jerome Powell (v ospredju) bo novi guverner Feda. V ozadju ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Reuters Sorodne novice Fed ključno obrestno mero zvišal za četrt odstotne točke Dodaj v

Trump za novega guvernerja Feda imenoval Jeroma Powlla

Yallenovi bo mandat potekel februarja

2. november 2017 ob 21:26

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bo za novega guvernerja ameriške centralne banke (zveznih rezerv) oziroma Feda imenoval Jeroma Powlla.

Powell bo na položaju zamenjal Janet Yellen, ki ji bo mandat potekel februarja prihodnje leto. 64-letni Powell, pravnik, je trenutno član upravnega odbora Feda. Analitiki menijo, da gre za status quo kandidata, ki bo nadaljeval politiko postopnega višanja obrestnih mer. Trump je dejal, da pričakuje hitro potrditev Powlla v senatu.

"Prepričan sem, da ima Jay modrost in vodstvene sposobnosti, da vodi naše gospodarstvo skozi vse izzive," je pojasnil Trump, ki je izbiral med petimi kandidati, med njimi je bila tudi Yellenova, ki jo je označil za "absolutno spektakularno osebo", vendar ni njegova izbira. Powell je v prvem odzivu dejal, da je "hvaležen za priložnost služiti ameriškim ljudem".

Powell za manj predpisov finančnega sistema

V nasprotju z Yellenovo je republikanec Powell nekoliko večji zagovornik zmanjšanja predpisov finančnega sistema. Junija je v pogovoru za televizijo CNBC menil, da bi morali zdaj, ko je kriza končana, pogledati nove predpise in morda kakšne nepotrebne odpraviti.

Powell je študiral na univerzah Georgetown in Princeton, leta 1979 pa je na Georgetownu doktoriral iz prava. Kariero je nadaljeval kot pomočnik na prizivnem sodišču v New Yorku, nato je delal kot zasebni pravnik, pozneje pa kot investicijski bankir. Od leta 1990 do leta 1993 je delal na finančnem ministrstvu ZDA, kjer je bil namestnik ministra za notranje finance v vladi Georgea Busha starejšega.

V tistem času je reševal škandal nekdanje investicijske banke Salomon Brothers, katere borzni posrednik je poneverjal z obveznicami finančnega ministrstva. Powell je na čelo banke takrat pripeljal slavnega vlagatelja Warrena Buffetta. Po slovesu od vlade je med drugim delal pri skupini Carlyle, ustanovil je zasebni investicijski sklad, od leta 2008 pa je bil partner pri zasebnem skladu Global Environment, ki vlaga v obnovljive vire energije.

Premoženje Powlla vredno med 20 in 55 milijoni dolarjev

Powell se je leta 1985 poročil z Ellisso Leonard, s katero imata tri otroke. Živijo v več milijonov dolarjev vredni hiši v predmestju Washingtona Chevy Chase. Njegovo premoženje je vredno od 20 do 55 milijonov dolarjev, kar pomeni, da je najbogatejši član odbora guvernerjev Feda.

A. V.