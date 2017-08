Trump zavrnil klic Madura in omenil možnost vojaškega posredovanja v Venezueli

Maduro je predlagal osebno srečanje s Trumpom

12. avgust 2017 ob 08:33,

zadnji poseg: 12. avgust 2017 ob 08:58

Washington,Caracas - MMC RTV SLO, STA

Bela hiša je sporočila, da je predsednik Donald Trump v petek zavrnil telefonski klic venezuelskega kolega Nicolása Madura, ker da v Venezueli ni demokracije. Trump je omenil tudi možnost napada na Venezuelo.

"Predsednik Trump je od vsega začetka prosil, naj Maduro spoštuje venezuelsko ustavo, opravi svobodne in poštene volitve, izpusti politične zapornike, preneha kršiti človekove pravice in preneha zatirati venezuelsko ljudstvo. Madurov režim tega poziva ne le Združenih držav Amerike, ampak tudi drugih držav iz regije in sveta ni upošteval. Raje je izbral pot diktature," je sporočila Bela hiša.

"ZDA so na strani Venezuelcev, ki jih Madurov režim zatira, in predsednik Trump bo z veseljem sprejel pogovor z voditeljem Venezuele takoj, ko se v državo vrne demokracija," še dodaja sporočilo Bele hiše.

Trump: Možnost vojaškega posredovanja

Trump je medtem v petek novinarjem glede Venezuele dejal, da so možnosti na mizi. "Imamo več možnosti glede Venezuele, vključno z morebitno vojaško možnostjo, če bo to potrebno," je po poročanju BBC-ja dejal ameriški predsednik.

"Imamo vojsko po vsem svetu, v krajih, ki so zelo daleč. Venezuela pa ni zelo daleč in ljudje tam trpijo in umirajo," je dejal Trump. Venezuelski obrambni minister Vladimir Padrino je Trumpove besede označil za "dejanje norosti".

Maduro bi se sestal s Trumpom

Pred tem je Maduro v govoru pred novo venezuelsko ustavodajno skupščino dejal, da se želi prihodnji mesec ob zasedanju Generalne skupščine ZN-a v New Yorku srečati s Trumpom. "Če ga tako zanima Venezuela, sem na voljo," je Maduro dejal in dodal: "Gospod Trump, tukaj imate mojo roko."

V Venezueli od aprila potekajo množični protivladni protesti, v katerih je umrlo več kot 120 ljudi. ZN medtem opozarja, da je večino kršitev človekovih pravic v državi odgovorna vlada.

Venezuela: Prijeta domnevna vodja upora

Medtem so venezuelske oblasti prijele bivša častnika narodne garde, ki naj bi stala za napadom na vojaško oporišče v mestu Valencia konec prejšnjega tedna, je sporočil minister Padrino. Načrtovanja napada sta obtožena Juan Carlos Caguaripano in poročnik Jefferson Gabriel García.

"Voditelja in načrtovalca paravojaškega in terorističnega napada" sta bila aretirana, je v petek dejal Padrino, sicer general, ki vodi venezuelsko vojsko. Minister je za državno televizijo pojasnil, da so moža aretirali v vzhodnem Caracasu, kjer so ju prepoznali pri cestni kontroli. Preostale člane skupine še iščejo, Padrino pa je poudaril, da bo kazen za "izdajalce naroda" tudi "zgled" za vse ostale.

V videoposnetku, ki je po spletu zaokrožil tik pred napadom, je Caguaripano dejanje označil kot legitimen upor proti morilski tiraniji Madura.

B. V.