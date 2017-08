Venezuelska ustavodajna skupščina si je podelila neomejena pooblastila

Podporo Maduru izrazil nekdanji nogometni zvezdnik Maradona

9. avgust 2017 ob 12:27

Caracas/Lima - MMC RTV SLO, STA

Novoizvoljena ustavodajna skupščina v Venezueli si je v torek podelila neomejena pooblastila za vladanje, zato je opozicija znova opozorila na nevarnost diktature.

Ustavodajna skupščina s 545 člani je bila izvoljena 30. julija na volitvah, ki po trditvah mednarodnih opazovalcev in opozicije niso bile ne svobodne in ne poštene. V torek so si njeni člani v palači narodne skupščine podelili pooblastila za vladanje, poslancem pa je vojska prepovedala vstop v zgradbo. Obrambni minister Vladimir Padrino je demonstrativno vstopil v parlament, obkrožen z visokimi predstavniki vojske.

Podpredsednik parlamenta, v katerem ima večino opozicija, Freddy Guevara je opozoril, da je Venezuela na robu "trde diktature". "Ta vlada si je izsilila vstop v parlament, ker tega ne more doseči z zakonitimi sredstvi," pa je izjavil Stalin Gonzalez, vodja opozicijske koalicije v parlamentu. Vlado je obtožil tudi nezakonitega zavzetja parlamenta in poudaril, da parlament ne bo priznal odločitev ustavodajne skupščine.

Maduro ostaja neomajen

Država je kljub velikim zalogam nafte v hudi krizi, že meseca potekajo demonstracije, ki so zahtevale smrtne žrtve, prebivalstvo pa se sooča s pomanjkanjem. Medtem se predsednik države Nicolas Maduro oklepa oblasti in trdi, da so krizo ustvarile imperialistične sile na čelu z ZDA.

12 držav stopilo na stran opozicije ...

Podporo parlamentu je izrazilo tudi 12 držav na srečanju v Limi. Predstavniki Argentine, Brazilije, Čila, Kolumbije, Kostarike, Gvatemale, Hondurasa, Mehike, Paname, Paragvaja, Peruja in Kanade so sporočili, da ne bodo priznavali odločitev ustavodajne skupščine, ki po njihovem pomeni odstop od demokratičnega reda v državi. Zunanji ministri so izrazili podporo venezuelskemu parlamentu in generalni državni tožilki Luisi Ortega, ki jo je ustavodajna skupščina odpustila.

... tri pa na stran oblasti

Maduro je omenjenim državam predlagal regionalni dialog, da bi "znova vzpostavili spoštovanje norm mednarodnega prava". To je dejal na srečanju s predstavniki držav članic levičarskega Zavezništva za ljudstva naše Amerike (Alba), med katerimi so Kuba, Bolivija in Ekvador, ki so solidarne z njim.

Na Facebooku pa je Maduro v torek dobil tudi podporo nekdanjega argentinskega nogometnega zvezdnika Diega Maradone. Ta mu je izrekel podporo in izrazil pripravljenost, da obleče uniformo in gre v boj proti imperializmu. "Naj živi Maduro in naj živi revolucija," je še zapisal Maradona, ki je bil tudi prijatelj pokojnega kubanskega vodje Fidela Castra.

A. P. J.