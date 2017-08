Trump za nasilje na shodu rasistov znova okrivil obe strani

Za predsednika so bili slabi ljudje na obeh straneh

16. avgust 2017 ob 08:18

New York - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je za nasilje v Charlottesvillu, kjer je v soboto med pohodom neonacistov umrla 32-letnica, znova obsodil obe strani.

Nasilje je v Charlottesvillu v zvezni državi Virginija je izbruhnilo med shodom neonacistov in rasistov. Ti so protestirali proti odstranitvi kipa konfederacijskega generala Roberta Leeja, ki se je med ameriško državljansko vojno pred več kot stoletjem in pol boril na strani zagovornikov suženjstva. V mestu so se zbrali tudi nasprotniki skrajno desničarskih ideologij, kar je pripeljalo do spopadov med protestniki.

Med protesti je 20-letni privrženec neonacistov zapeljal v množico nasprotnikov in ubil 32-letno Heather Heyer, medtem ko je bilo 19 drugih protestnikov ranjenih.

Na Trumpa so se kritike usule že v soboto, ko ni obsodil shoda neonacistov, ampak je za nastale razmere krivil obe strani. Kot je zdaj že navada med Trumpovim predsedovanjem, je nato Bela hiša naslednji dan skušala omiliti njegove izjave, in je podala izjavo z obsodbo skrajnih desničarjev. Vseeno kritikov to ni pomirilo, zato je na prigovarjanje svojih sodelavcev Trump v ponedeljek vseeno še enkrat stopil pred novinarje in obsodil neonaciste, ne da bi jih hkrati po krivdi enačil z njihovimi nasprotniki.

Predsednika so zanimala dejstva

A ves trud je bil izničen že v torek na novinarski konferenci Trumpa v New Yorku, ki je bila sicer namenjena podpisu odloka o infrastrukturi, a je beseda hitro znova nanesla na sobotno nasilje. Predsednik se je na nova vprašanja novinarjev začel izmikati in zapletati. Na vprašanje, zakaj je tako dolgo čakal z obsodbo neonacistov, je odvrnil, da se je drugače kot politiki in lažni mediji želel prepričati o dejstvih, preden kaj pove. Pojasnil je, da je imel v ponedeljek na voljo več dejstev in je zato obsodil neonaciste, vendar pa je že v isti sapi spet enačil rasiste z njihovimi nasprotniki.

"Če mediji ne bi bili lažni, bi povedali, da je bila moja sobotna izjava zelo lepa," je dejal in na vprašanja, zakaj ga imajo neonacisti radi, odvrnil, da ga nimajo. "Imate kakšno vprašanje o infrastrukturi? Ustvaril sem milijone delovnih mest," je med drugim odgovoril Trump.

Novinarje je zanimalo, kaj si misli o tako imenovanem gibanju "alt-right", ki se je odmaknilo od desne sredine in zagovarja stališča skrajne desnice. Trump je odvrnil s svojim vprašanjem o "alt-left", skovanki, ki so si jo izmislili na televiziji Fox, da bi opozorili tudi na levičarske skrajneže. "Prišli so s palicami in mahali. Bil je grozen dan. Na eni strani so bili slabi ljudje, na drugi tudi zelo nasilni. Tega nihče ne želi povedati. Ampak jaz bom," je Trump opisal dogajanje v Charlottesvillu.

"Imel si skupino, ki ni imela dovoljenja za shod in je bila zelo nasilna. Obsodil sem neonaciste, vendar vsi tam niso bili neonacisti. So bili ljudje, ki so protestirali proti odstranitvi spomenika. Ta teden je Lee, potem bo Stonewall Jackson in zanima me, ali bo naslednji George Washington ali Thomas Jefferson," je dejal Trump in na pripombo, da to ni isto, odgovoril z dejstvom, da sta oba imela sužnje. "Spreminjate zgodovino, spreminjate kulturo," je bil ogorčen Trump.

Primerjava z očeti ZDA ni bila najbolj primerna, čeprav general Lee ni bil med največjimi zagovorniki suženjstva, pa se vseeno ni hotel boriti proti svoji državi Virginiji, ki se je v drugi polovici 19. stoletja želela odcepiti od ZDA.

Pomembna so delovna mesta

Na vprašanje, ali njegove izjave pomagajo celiti rane rasnih delitev v ZDA, je Trump odgovoril, da ustvarja milijone delovnih mest, ljudje bodo služili in plače bodo višje. Trump sicer doslej še ni izrazil sožalja družini ubite na protestih, na vprašanje, ali bo obiskal Charlottesville, pa je odgovoril, da ima tam hišo in največjo vinarno v Ameriki.

Nekdanji veliki čarovnik nekoč vplivnega rasističnega gibanja Ku Klux Klan David Duke je po novinarski konferenci pohvalil Trumpa za njegov pogum, ker je povedal resnico in obsodil levičarske teroriste. Čeprav je Trump leta 2000 Duka označil za rasista in nestrpneža, pa lani med kampanjo ni vedel, kdo je, ko mu je izrazil podporo pred volitvami.

