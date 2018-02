Trumpov predlog proračuna krči socialne programe in povečuje vojaške izdatke

Trump: Imeli bomo najmočnejšo vojsko

13. februar 2018 ob 10:33

Washington - MMC RTV SLO, STA

V ponedeljek objavljeni 4.400 milijard dolarjev vreden proračunski okvir ameriškega predsednika Donalda Trumpa za leto 2019 v skladu s pričakovanji jemlje revnim in daje vojski, proračunski primanjkljaj pa povečuje na več kot tisoč milijard dolarjev.

Republikanci redno opozarjajo na proračunski primanjkljaj, ko je v Beli hiši demokrat. Tako Bill Clinton kot Barack Obama sta bila pod nenehnim pritiskom, da morata znižati primanjkljaj.

Trump, ki je med kampanjo opozarjal na proračunski primanjkljaj in še lani napovedoval proračune, ki bodo imeli vsako leto manj primanjkljaja, medtem primanjkljaj povečuje. Ameriški finančni minister Steve Mnuchin je do konca lanskega leta zatrjeval, da se bodo davčne olajšave zaradi pospešene gospodarske rasti same pokrile in se bo primanjkljaj celo zmanjševal.

Trumpov proračunski direktor Mick Mulvaney je napovedal, da bo v proračunskem letu 2019, ki se bo začelo oktobra letos, 984 milijard dolarjev primanjkljaja, obenem pa v isti sapi priznal, da je verjetnejša številka 1.200 milijard. Čeprav namerava Trump povečati porabo za vojsko za 74 milijard, na 686 milijard, bo večji primanjkljaj skoraj izključno posledica davčnih olajšav.

Obrambno ministrstvo kot razlog za povečanje sredstev za vojsko navaja vpliv oziroma grožnjo Rusije in Kitajske. Trump je napovedal, da bo ameriška vojska močnejša kot kdaj koli do zdaj.

Predsednik predvideva tudi dodatno porabo za obnovo infrastrukture, vendar bo zvezni proračun za to v desetih letih odštel le 200 milijard. Poleg tega naj bi se približno 1,6 milijarde namenilo za gradnjo zidu na meji z Mehiko, čeprav Trump še vedno trdi, da bo zanj plačala Mehika.

500 milijard manj za zdravstveno zavarovanje

Medtem ko želi nameniti več za vojsko, pa predlaga Trump 500 milijard dolarjev manj za program zdravstvenega zavarovanja upokojencev medicare. Predlaga tudi odpravo zveznega financiranja javne televizije PBS in javnega radia NPR ter odpravo financiranja Nacionalnega sklada za umetnost in Nacionalnega sklada za humanistiko.

Agencija za varstvo okolja (EPA) bo dobila tretjino sredstev manj kot doslej in med drugim 30 odstotkov manj denarja za čiščenje najbolj onesnaženih predelov ZDA.

Krčenje sredstev za revne Američane

Čeprav je od bonov za hrano odvisnih več kot 40 milijonov Američanov, Trump predlaga zmanjšanje porabe za ta program za 17 milijard dolarjev v letu 2019. Manj bo denarja za stanovanjske subvencije, prejemniki bonov za hrano, subvencij in zdravstvenega programa za reveže in invalide pa bodo morali najti zaposlitev ali pa bodo ostali brez podpore. Pokojnin pa naj se ne bi dotikali.

Gre sicer le za proračunski okvir. Glavno besedo pri porabi denarja ima namreč kongres. Doslej še noben predsednikov okvir ni prišel skozi kongres tak, kot je bil vanj poslan. Demokrati že izražajo ogorčenje nad zmanjšanjem porabe za domače socialne in druge programe, skupaj z republikanci so proti krčenju porabe za zunanje ministrstvo, nekaj republikancev pa odločno nasprotuje povečanju porabe, kar bo morda vplivalo na projekt infrastrukturne obnove.

Ob tem je Trump pred štirimi dnevi podprl demokratsko-republikanski sporazum v senatu o povečanju proračunske porabe v naslednjih dveh letih za 300 milijard dolarjev. Nekaj več kot polovica bo šla za vojsko, preostalo pa za civilne programe. Za zdaj ni pojasnil, kako se to sklada z napovedanimi varčevalnimi ukrepi za leto 2019.

Javni dolg 20.000 milijard dolarjev

Poleg tega proračunski okvir predvideva 3-odstotno letno gospodarsko rast, nadaljevanje obdobja nizke inflacije in nizkih obresti. Ob dejstvu, da se je javni dolg povzpel na 20.000 milijard dolarjev, je po mnenju ekonomistov tudi to zelo optimistično zastavljeno.

B. V.