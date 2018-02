Trump po nekajurni blokadi podpisal predlog financiranja ameriške vlade

Težave s financiranjem osnovnih obveznosti

9. februar 2018 ob 07:36,

zadnji poseg: 9. februar 2018 ob 14:53

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriškemu kongresu v četrtek do polnoči ni uspelo potrditi predloga zakona o nadaljevanju proračunskega financiranja za agencije zvezne vlade, ki so bile tako po januarju spet blokirane. A blokada je trajala le nekaj ur, predsednik Donald Trump pa je v tvitu sporočil, da je predlog podpisal.

Medtem ko so januarja financiranje zaradi vprašanja t. i. sanjačev, priseljencev, ki so jih v ZDA brez ustreznih dokumentov kot mladoletnike pripeljali starši oziroma skrbniki, onemogočili demokrati, je bil tokrat razlog nasprotovanje republikanskega senatorja Randa Paula povečanju porabe. To naj bi znašalo malo manj kot 300 milijard dolarjev, pravi Bela hiša, Washington Post pa poroča o številki 500 milijard.

Paul iz Kentuckyja je tako preprečil pravočasni dogovor o nadaljnjem financiranju vlade, ki bi povečal proračunsko luknjo. Omenjeni predlog zakona obsega 650 strani, kot pa je dejal Paul, je bil prikazan šele v sredo zvečer, zato podrobnosti niso jasne, poroča BBC. Predlog zakona med drugim predvideva dodatnih 165 milijard dolarjev za vojsko in 131 milijard za zdravstvo, infrastrukturo in druga vprašanja. Ker se ta sredstva ne bodo nadomestila z zmanjšanjem porabe na drugih področjih ali dodatnimi davčnimi prihodki, jih bo država zagotovila z novimi posojili.

Spomnimo, republikanci so konec lanskega leta sprejeli obsežno davčno reformo, ki naj bi prihodke države v naslednjih desetih letih zmanjšala za 1.500 milijard dolarjev.

Senat je nato dogovor o proračunu in omenjeni predlog zakona potrdil, a po polnoči, torej prepozno, da ne bi prišlo do blokade dela agencij. Naknadno je dogovor o financiranju potrdil še predstavniški dom kongresa, in sicer z 240 glasovi za in 186 proti. Januarska blokada dela vladnih agencij je trajala tri dni.

Trump: vojska bo močnejša kot kadarkoli

Nekaj ur po potrditvi kongresa je predlog s svojim podpisom zapečatil še predsednik Trump in tvitnil, da bo vojska zdaj močnejša kot kadarkoli. "Prisiljeni smo bili povečati financiranje nekaterih stvari, ki jih ne maramo, da bomo končno, po več letih izčrpavanja, poskrbeli za našo vojsko," je zapisal in volivce pozval, naj na letošnjih volitvah izvolijo več republikancev, da bodo ti lažje sprejemali nove predloge.

Kongres in Bela hiša v rokah republikancev

Nepričakovan razvoj dogodkov v senatu je po poročanju Reutersa poudaril nezmožnost kongresa, ki je v rokah republikancev, in republikanskega predsednika za učinkovito izpolnjevanje najosnovnejših fiskalnih obveznosti države.

Predstavniški dom kongresa je sicer pred dnevi že potrdil omenjeni predlog zakona o začasnem nadaljevanju financiranja agencij zvezne vlade do 23. marca in za obrambno ministrstvo do 30. septembra, v senatu pa so se voditelji obeh strank dogovorili o kar dveletnem proračunu, ki je predvideval povečanje porabe za okoli 500 milijard dolarjev. Ta dogovor je podprl tudi predsednik Donald Trump, ki mora predlog podpisati v zakon.

Voditeljica demokratov v predstavniškem domu Nancy Pelosi je zaradi pritiska volilne baze v sredo uprizorila osemurni govor, v katerem je opozarjala, da ne bo podprla dogovora, če ta ne bo vključeval tudi rešitve statusa za t. i. sanjače.

Demokratska manjšina v senatu lahko zadeve zavira s t. i. filibustrom, zavlačevanjem ali preprečevanjem odločanja z daljšo razpravo, ki pa ga v tem primeru niso bili pripravljeni uporabiti, ker se je njihov vodja Chuck Schumer z vodjo republikanske večine Mitchem McConnelom dogovoril o povečanju porabe za razne programe, ki so pomembni za demokrate. Schumer naj bi računal, da se bo z McConnelom kasneje dogovoril o vprašanju priseljencev.

B. V., J. R.