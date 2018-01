Trump o zidu: "Ni se spremenil od prvega dne, ko sem si ga zamislil"

Zveznim uradom znova grozi zaprtje

18. januar 2018 ob 15:42

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Donald Trump je z besedami, da "je zid zid, ni se spremenil od prvega dne, ko sem si ga izmislil", zavrnil besede šefa kabineta Bele hiše Johna Kellyja, ki je dejal, da ZDA ne bodo nikoli zgradile zidu ob celotni meji z Mehiko.

Kelly je na sestanku z demokratskimi kongresniki latinskoameriškega rodu, ki je v sredo potekal za zaprtimi vrati, dodal, da je bil Trump "neobveščen", ko je med predvolilno kampanjo obljubljal izgradnjo zidu. Šef Trumpovega kabineta je kongresnikom še povedal, da izgradnja betonskega zidu na številnih krajih ob meji ni realistična rešitev zaradi topografskih značilnosti. ZDA po njegovih besedah potrebujejo zid na približno 1.100–3.380 kilometrih meje z Mehiko. Kelly je nato v pogovoru za Fox News še izjavil, da "se predvolilna kampanja močno razlikuje od vodenja države".

Trump je med predvolilno kampanjo obljubljal, da bo zgradil zid na meji in da bo Mehika plačala zanj. Kelly pa je v sredo po navedbah Washington Posta dejal, da ne bo nobenega zidu, za katerega bi plačala Mehika.

Na Trumpov odziv ni bilo treba dolgo čakati. "Zid je zid, ni se spremenil od prvega dneva, ko sem si ga izmislil. Zid bo, posredno ali neposredno ali z dolgoročnim povračilom, plačala Mehika, ki ima smešnih 71 milijard dolarjev trgovinskega presežka z ZDA. 20 milijard dolarjev je drobiž v primerjavi s tem, kar dobi Mehika od ZDA. (Prostotrgovinski sporazum) Nafta je slaba šala!" je zapisal na Twitterju.

Zakon o financiranju je treba sprejeti do petka ob polnoči

Ameriškim državnim ustanovam znova grozi zaprtje in eno glavnih vprašanj, povezanih s tem, je prav vprašanje priseljencev. Ker kongresu ni uspelo sprejeti dolgoročnega proračuna, ima čas le še do petka do polnoči, da sprejme zakon, ki bi zagotovil financiranje zveznih uradov do 16. februarja. Demokrati želijo, da bi bila v ta zakon vključena tudi zaščita priseljencev, ki so v ZDA nezakonito vstopili kot otroci - te ljudi imenujejo "sanjači". Trump je nakazal, da bi bil pripravljen sprejeti takšen zakon, a v zameno zahteva, da bi financiranje varovanja meje vključevalo tudi gradnjo zidu z Mehiko, piše BBC.

Trump je sprva govoril, da bo zid stal 10–12 milijard dolarjev, zdaj pa sta tako on kot Kelly stroške gradnje ocenila na 20 milijard dolarjev.

A. P. J.