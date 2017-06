Putin: Ameriške sankcije dokaz notranjega političnega boja v ZDA

Putin odgovarja na vprašanja državljanov že od leta 2001

15. junij 2017 ob 14:59,

zadnji poseg: 15. junij 2017 ob 15:55

Moskva - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je v letnih odgovorih na vprašanja državljanov kritiziral nove ameriške sankcije proti Rusiji, odstavljenemu direktorju FBI-ja Comeyju pa je v šali ponudil azil v Rusiji.

Nove sankcije, ki jih je v sredo skoraj soglasno sprejel ameriški senat zaradi suma ruskega vpletanja v lanske ameriške predsedniške volitve, a jih mora potrditi še predstavniški dom in podpisati predsednik Donald Trump, je Putin kritiziral kot povsem neutemeljene in dokaz iskanja krivca za svoje notranje spore v tujini.

"Nič posebnega se ni zgodilo," je dejal ruski predsednik. "Seveda je to dokaz notranjega političnega boja v ZDA, a je prišel od nikoder. Če ne bi bilo Krima, bi si izmislili druge razloge za brzdanje Rusije," je dodal.

Rusko priključitev ukrajinskega polotoka Krim leta 2014 je Putin označil za izgovor Zahoda, ko želi prizadeti svojo gospodarsko tekmico Rusijo. Glede protisankcij, ki jih je v odgovor proti večini zahodnih držav sprejela Rusija, je dejal, da jih bodo odpravili, ko bodo to storile zahodne države.

Putin je zagotovil, da izgradnja mostu, ki bo povezal Rusijo s polotokom Krim, poteka v skladu z načrtom, celo hitreje. Gre za 19-kilometrski most s cesto in železnico. Del s cesto naj bi bil uporaben do konca leta 2018, poroča Reuters.

"Rusi ZDA ne vidijo kot sovražnika"

Glede odnosov z ZDA je dejal, da Rusi "ZDA ne vidijo kot našega sovražnika". Poudaril je tudi dvakratno zavezništvo obeh držav v svetovnih vojnah. Rusija in ZDA bi lahko po njegovih besedah sodelovale predvsem na področju preprečevanja širjenja jedrskega orožja, boja proti revščini in okoljevarstvenega boja. Tudi glede reševanja ukrajinske krize je Rusija "pripravljena na konstruktivni dialog", je še dejal Putin.

Glede nedavne izjave Jamesa Comeyja - nekdanjega direktorja ameriškega zveznega preiskovalnega urada, ki ga je Trump odstavil -, da se je Rusija vmešavala v ameriški volilni proces, je ruski predsednik dejal, da Comey ni ponudil nikakršnih dokazov za izjavo. Putin je še v šali dejal, da če bo proti Comeyju sprožen pregon zaradi izdajanja vsebine njegovih pogovorov s Trumpom medijem, mu je Rusija pripravljena ponuditi politični azil. Rusija je sicer azil ponudila tudi žvižgaču Edwardu Snowdnu, ki je kot bivši sodelavec ameriške obveščevalne agencije NSA svetovnim medijem dal več tisoč tajnih dokumentov in razkril ameriški program nadzora. "Če vodja preiskovalne službe beleži pogovore z vrhovnim poveljnikom vojske in nato to posreduje medijem (...) po čem se direktor FBI-ja razlikuje od Snowdna," se je vprašal Putin.

Recesije ni več, vse več revnih

V odgovoru na vprašanja, ki jih podaja v neposrednem televizijskem prenosu, je Putin še dejal, da je ruska "gospodarska recesija zgodovina". Gospodarsko rast zaznamujejo zadnja tri četrtletja, je dejal Putin, ki pa je izrazil zaskrbljenost, ker se je v zadnjih letih povečalo število ljudi, ki živijo v revščini. Šlo naj bi za kar 13,5 odstotka prebivalstva, poročajo ruske tiskovne agencije.

Po navedbah Kremlja je Putin letos prejel okoli 1,8 milijona vprašanj državljanov. Letne odgovore pripravlja že od leta 2001. Odgovarja na vprašanja občinstva in tudi na vprašanja, ki jih prejme prek telefona, SMS-sporočil ali elektronske pošte. Odgovarja praviloma več ur, vprašanja pa se večinoma nanašajo na notranjepolitične in gospodarske teme, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

B. V.