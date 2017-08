Trumpov zagovor neonacistov okrepil pozive k odstavitvi predsednika ZDA

Celo republikanci ne najdejo besed podpore

16. avgust 2017 ob 16:16

New York - MMC RTV SLO

"Besede ne morejo izraziti mojega studa in razočaranja. To ni moj predsednik," je na Twitterju zapisal demokratski senator Brian Schatz, eden številnih, ki po včerajšnji Trumpovi konferenci – mediji so jo označili za najbolj bizarno do zdaj – ni mogel več skrivati ogorčenja nad predsednikom ZDA.

Voditelji večernih satiričnih oddaj so zaradi besed, ki jih je na tiskovni konferenci izrekel Trump, v zadnjem hipu spremenili svoje uvodne monologe in s kirurško natančnostjo razsecirali predsednika na koščke. Javne osebnosti so pozivale k odstavitvi, senatorji in kongresniki z obeh polov so jasno in glasno in kategorično obsodili neonacizem in zagovornike bele nadvlade, ki so konec tedna s svojim shodom pognali Charlottesville v vojno stanje.

Še celo komentatorji na konservativni, Trumpu bolj ali manj naklonjeni Fox News, so se spraševali, če so ga slišali prav, mediji pa so hiteli naštevati, koga vse je predsednik v teh pol leta obsodil, užalil in opsoval - skratka, tisto, česar ni mogel storiti z neonacisti. Na dolgem seznamu so se znašli vsi od Meryl Streep do veleblagovnice Nordstrom, od lastnega osebja do ("lažnih") medijev, od oddaje Saturday Night Live do ljudi, ki pijejo kokakolo zero, od vojnih veteranov do očeta padlega vojaka.

Zahvala Ku Klux Klanovca

Glede neonacistov, ki so se v Charlottesvillu zbrali z baklami, zastavami s svastiko in Hitlerjevimi krilaticami, pri tem pa eno protiprotestnico ubili z avtomobilom, je Trump bolj razklan. "Na eni strani so bili slabi ljudje, na drugi tudi zelo nasilni. Tega nihče ne želi povedati. Ampak jaz bom," je dejal, preden je zatrdil, da so bili na obeh straneh tudi "zelo v redu ljudje" in da bi morali mediji, "če ne bi bili lažni", njegov odziv na dogajanje v Charlottesvillu pohvaliti kot "zelo lepega". Konferenco je sklenil z reklamo za svojo vinsko klet, bojda "eno največjih v ZDA", ki jo ima v Charlottesvillu.

Odzivi na Trumpov nastop so bili za predsednika najmočnejše države na svetu uničujoči - še posebej, ker si je z njim prislužil posebno zahvalo Davida Duka, enega najbolj zloglasnih belih nacionalistov v ZDA in nekdanjega "velikega čarovnika" Ku Klux Klana. Ta se je predsedniku zahvalil za "iskrenost in pogum".

Ostali so bili manj navdušeni. Voditelj Jimmy Kimmel je Trumpa označil za popolnoma zmešanega, Stephen Colbert je tiskovno konferenco primerjal s "sedmim krogom pekla", Seth Meyers pa je Trumpov "klinično nor" nastop primerjal s pacientom, ki po jemanju tablet razvije vse stranske učinke, nato pa kongres pozval k odstavitvi. V enem bizarnejših trenutkov spletne norije se je oglasilo celo podjetje Tiki, ki izdeluje vrtne bakle, s katerimi so paradirali skrajneži, ter njihovo početje obsodilo in poudarilo, da so njihove bakle namenjene zgoj in samo "dekoraciji vrta".

Tudi republikanci proti Trumpu

Tokrat tudi republikanci niso več našli izgovorov za Trumpov zagovor neonacizma, saj gre za točko, ki je v ZDA izjemno občutljive narave. Če so Američani ponekod razdeljeni glede rokovanja z rasistično zgodovino sužnjelastništva in generalov, ki so se borili na strani poražencev v državljanski vojni, pa so glede vloge ZDA v drugi svetovni vojni povsem enotni - boj proti Hitlerju in nacizmu je za njih vir ponosa in tu ni sivine. Trumpu pa je uspelo lastnoročno legitimirati beli rasizem in zagovornike bele nadvlade, kar je najbolj očitno prav s hvaležnostjo, ki mu jo zdaj izrekajo pripadniki skrajne desnice.

Trump je potrpljenje javnosti in lastne stranke močno preizkušal že s "tisto rusko zadevo", kot se je izrazil maja, a pozivi k odstavitvi, t. i. impičmentu, še nikdar niso bili tako glasni, kot so zdaj. Predsednika so včeraj protestniki pred Trump Towerjem sprejeli s transparenti, na katerih so pozivali k odstopu, še burneje je bilo na Twitterju, svoj odstop pa je zaradi predsednikovega rokovanja s situacijo v Charlottesvillu v torek podal še četrti član Trumpovega gospodarskega odbora.

Republikanski senator John McCain je na Twitterju zapisal, da ni nobenega moralnega enačaja med rasisti in Američani, ki se uprejo sovraštvu in predsodkom, in da bi moral predsednik ZDA to tudi povedati. Jasen je bil tudi Mitt Romney, nekdanji predsedniški kandidat, ki je bil nekaj časa v igri za enega od stolčkov v Trumpovi Beli hiši: "Ne, ni isto. Ena stran je rasistična, fanatična, nacistična. Druga nasprotuje rasizmu in fanatizmu. Moralno različna vesolja." Podobno tudi Steve Stivers, republikanski kongresnik iz Ohia: "Ne razumem, kaj je tako težkega na tem. Zagovorniki bele nadvlade in neonacisti so zlo in se jih ne bi smelo braniti."

Demokrati so šli korak dlje in pozivajo k odstavitvi. "Predsednik kaže znake neuravnovešenega vedenja in mentalne nestabilnosti, ki močno ogrožata državo. Čas, da se sproži 25. amandma (impičment, op. a.)," je zapisala kongresnica Jackie Speier, kongresnica Gwen S. Moore pa je pozvala republikanske kolege, naj sodelujejo z demokrati pri odstavitvi Trumpa.

Odzvala se je tudi Merklova

Huffington Post je v naslovu zapisal najbolj neposredno: "Čas je, da se odstavi rasista v Beli hiši", a tudi ostali niso zaostajali. "Trumpova tiskovka je dokazala, da je naš predsednik še precej hujši kot samo rasist," so zapisali v naslovu v USA Today, medtem ko je Guardian zapisal preprosto: "Predsednik ZDA je zdaj neonacistični simpatizer."

Afera je krepko prerasla zgolj okvire notranje ameriške teme, navsezadnje je relativizacija nacionalizma in skrajne desnice tema, ki v zadnjem času buri duhove tudi po Evropi, vključno s Slovenijo. Tudi zaradi tega so se oglasili nekateri svetovni voditelji ter jasno obsodili neonacizem in rasizem, brez valjenja krivde na "več strani", kot to počne Trump. Tako je nemška kanclerka Angela Merkel dogajanje v Charlottesvillu obsodila kot "rasistično", "strašljivo" in "zlobno", mednarodno skupnost pa pozvala, da obsodi "skrajno gnusno" nasilje skrajne desnice.

Tudi britanska premierka Theresa May sicer ni omenila Trumpa neposredno, je pa bila danes jasna, da ni "nobenega enačaja" med protestniki in udeleženci shodov skrajne desnice. "Ne vidim nobenih vzporednic med tistimi, ki propagirajo fašistične nazore, in tistimi, ki jim nasprotujejo. Mislim, da je pomembno, da vsi tisti na položajih, obsodijo skrajno desne nazore, kjerkoli se ti pojavijo."

Kaja Sajovic