V Charlottesvillu se je voznik zapeljal v protirasiste. Umrla 32-letna ženska.

Skrajni desničarji so se zbrali v bran spomeniku generalu Leeju

13. avgust 2017 ob 09:11,

zadnji poseg: 13. avgust 2017 ob 09:50

Charlottesville - MMC RTV SLO, Reuters

V nasprotnike rasistov in neonacistov, ki so se zbrali v Charlottesvillu, je zapeljal avtomobil, pri čemer je bila ubita 32-letna ženska, pet ljudi pa je v kritičnem stanju.

V Charlottesvillu v ameriški zvezni državi Virginija so se v soboto zbrali skrajni desničarji, rasisti in nacisti, ki so protestirali proti nameri odstranitve kipa Roberta E. Leeja, poveljnika vojske Konfederacije, ki je zagovarjala sužnjelastništvo, iz časa ameriške državljanske vojne.

Prišli so tudi njihovi nasprotniki, med skupinama pa so se vneli spopadi. Po več urah se je avtomobil z visoko hitrostjo zaletel v množico protirasističnih protestnikov, pri čemer je umrla 32-letnica, pet ljudi je v kritičnem stanju, štirje pa so hudo poškodovani, poroča Reuters. V povezavi z dogodkom je bil pridržan 20-letni James Alex Fields mlajši iz Ohia.

Priče: Šlo je za napad

Voznika so ovadili zaradi uboja in namerne povzročitve telesnih poškodb, poroča Slovenska tiskovna agencija. STA še poroča, da po navedbah prič ni dvoma, da je šlo za nameren napad, saj je voznik po prvem udarcu v množico zapeljal vzvratno in udaril še enkrat. Dodogek preiskuje tudi ameriški zvezni preiskovalni urad FBI.

Poleg ranjenih v incidentu z avtomobilom je bilo po podatkih lokalne policije še 15 ljudi ranjenih v siceršnjem nasilju ob shodu skrajnih desničarjev.

Kasneje je nedaleč stran strmoglavil policijski helikopter. Umrla sta dva policista. Vzrok strmoglavljenja še ni znan, kaže pa, da je šlo za nesrečo.

Nacistični simboli

Skrajni desničarji so v Charlottesville prišli z baklami, orožjem in nacističnimi simboli in zastavami. Med drugim so vzklikali "Življenja belcev štejejo" - kar je parafraza gesla protirasističnega gibanja "Življenja temnopoltih štejejo", ki opozarja na policijsko nasilje nad temnopoltimi in institucionalni rasizem v ZDA - "kri in zemlja", "eno ljudstvo, ena država, končajmo priseljevanje" in "ne boste nas izbrisali". Shod je spominjal na shode rasistične organizacije kukluksklan.

Guverner: Nacisti, pojdite domov

Guverner Virginije, demokrat Terry McAuliffe, ki je razglasil izredne razmere, je za nemire obtožil neonaciste. "Imam sporočilo za vse rasiste in naciste, ki so prišli v Charlottesville. Naše sporočilo je preprosto: pojdite domov," je dejal. Dodal je, da v Virginiji niso dobrodošli in da naj jih bo sram.

Župan Charlottesvilla Michael Signer pa je za rasiste, ki so prišli v mesto, dejal, da "spadajo na smetišče zgodovine", poroča BBC.

Trumpova splošna obsodba

Nasilje v Charlottesvillu je iz svojega golf kluba v New Jerseyu obsodil tudi predsednik Donald Trump, a je zanj okrivil "več strani", poleg tega pa ni izpostavil skrajne desnice oziroma rasistov. "Najostreje obsojamo nezaslišan prikaz sovraštva, predsodkov in nasilja na več straneh," je dejal Trump. Na vprašanje novinarja, ali je dovolj ostro nasprotoval rasistom, predsednik ni odgovoril. Kot poroča Reuters, so bili med skrajnimi desničarji v Charlottesvillu tudi Trumpovi podporniki.

"Sovraštvo in razkol se morata končati takoj zdaj," je dejal Trump. "Moramo priti skupaj kot Američani z ljubeznijo do naše države."

Trumpovo odločitev, da v obsodbi nasilja ne bo izpostavil rasistov, so kritizirali številni aktivisti za državljanske pravice in politiki, tako demokrati kot republikanci. Republikanski senator Cory Gardner je Trumpu dejal, da je treba "zlo poimenovati z njegovim pravim imenom". Gardner je za krivce nasilja označil rasiste, incident z avtomobilom pa za primer domačega terorizma.

BBC poroča, da je nasilje v Charlottesvillu prikaz naraščajoče politične razklanosti, ki se je še povečala po lanski izvolitvi Trumpa za predsednika.

B. V.