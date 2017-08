ZDA: Spopadi med rasisti in njihovimi nasprotniki v Charlottesvillu

12. avgust 2017 ob 15:09,

zadnji poseg: 12. avgust 2017 ob 20:39

Charlottesville - MMC RTV SLO, Reuters

V Charlottesvillu v ZDA se nadaljujejo protesti rasistov proti načrtom za umik kipa konfederacijskega generala iz časa državljanske vojne. Izbruhnili so srditi spopadi med protestniki in njihovimi nasprotniki.

Malo pred poldnevom se je v mestnem središču zbralo več sto protestnikov, ki so nosili nacionalistične simbole in konfederacijske bojne zastave. Tam jih je pričakalo približno enako število nasprotnikov s plakati "nacisti pojdite domov" (Nazi go home).

Med njimi je prišlo do fizičnega obračunavanja, ki ga je BBC-jev novinar na terenu Joel Gunter opisal kot "ekstremno nasilno". Veliko pretepačev je nosilo čelade in ščite, številni med njimi tudi lesene palice. Po dalj časa trajajočih spopadih je policija protestnike razkropila tudi s pomočjo solzivca. Guverner Virginie Terry McAuliffe je za mesto namreč razglasil izredne razmere, ki policiji dajejo dodatna pooblastila. Policija je prek Twitterja sporočila, da so opravili tudi nekaj aretacij.

Po umiritvi fizičnega obračunavanja je voznik avtomobila zapeljal v množico nasprotnikov protesta, poroča BBC. Ni še znano, koliko ljudi je bilo v incidentu poškodovanih.

Nasprotovanje odstranitvi kipa generala Leeja

Mestne oblasti so napovedane proteste najprej sicer odobrile, a so dogodke po današnjem nasilju preklicale. Spopad se je sicer zgodil še pred napovedanim protestom proti odstranitvi kipa generala Roberta E. Leeja v mestu, poroča BBC. Lee je namreč v času ameriške državljanske vojne sredi 19. stoletja poveljeval enotam konfederacije, ki je zagovarjala sužnjelastništvo.

Trump obsodil proteste

Po današnjih spopadih se je oglasil ameriški predsednik Donald Trump in obsodil nasilje v Charlottesvillu. "Vsi moramo biti združeni in obsojati vse, kar je sovražnega. V Ameriki ni prostora za tovrstno nasilje," je tvitnil predsednik.

Petkov protest z referencami na kukluksklan

Organizator protesta pred univerzo v Virginii Jason Kessler, ki je mesto v preteklosti obtožil "protibelskega sovraštva", je dogodek opisal kot "neverjeten trenutek za belce, ki so siti vsega in tega ne bodo več prenašali". Udeleženci petkovega protesta so nosili bakle, kar so nekateri opazovalci označili za referenco na kukluksklan, in vzklikali "kri in zemlja" ter "eno ljudstvo, ena država, končajmo priseljevanje", poročanje tamkajšnjih medijev prenaša BBC.

Protestniki so vzklikali tudi "življenja belcev štejejo". Gre za posnemanje gesla ameriškega gibanja Življenja temnopoltih štejejo, ki opozarja na nasilje policije nad Afroameričani in diskriminacijo zoper temnopolte ljudi.

"Strahopetna parada sovraštva"

Župan mesta Mike Signer je protest označil za "strahopetno parado sovraštva, predsodkov, rasizma in nestrpnosti". Zbralo se je tudi nekaj ljudi, ki so na prizorišču priredili protiprotest. Imeli so transparent z napisom "Virginijski študenti delujejo proti belski nadvladi". Med skupinama se je vnel spopad in posredovala je policija.

Washington Post poroča, da je eden izmed protirasističnih protestnikov proti nekaterim udeležencem rasističnega shoda uporabil solzivec. Guardian pa poroča, da so protiprotestniki dejali, da so bili z baklami in solzivcem napadeni oni. Med napadenimi naj bi bila tudi ženska na invalidskem vozičku.

Pretežno liberalno mesto

Charlottesville je pretežno liberalno mesto. 86 odstotkov volivcev okrožja, v katerem je mesto, je lani volilo za demokratsko kandidatko Hillary Clinton. Po odločitvi mestnega sveta za odstranitev kipa generala Leeja pa so začeli rasisti protestirati. Prejšnji mesec so podporniki rasistične organizacije kukluksklan priredili protestni shod, a jih je pričakalo precej več protiprotestnikov.

Nekateri opazovalci trdijo, da je izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA dala zagon skrajni desnici po vsej državi, še poroča BBC.

B. V., J. R.