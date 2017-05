Trumpova ruska naveza: Putin pripravljen izdati zapis pogovora

Trump naj bi Comeyja prosil, naj opusti preiskavo Flynnovih povezav z Rusijo

17. maj 2017 ob 07:34,

zadnji poseg: 17. maj 2017 ob 16:40

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je ponudil, da objavi zapis pogovorov med ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom prejšnji teden v Beli hiši. Po navedbah ameriških medijev je namreč Trump Lavrovu posredoval zaupne informacije v zvezi z Islamsko državo.

Putin pravi, da je Rusija pripravljena zagotoviti zapis teh pogovorov, "če bodo ameriške oblasti to ocenile za primerno". Gre sicer le za zapiske, tonski posnetek pogovorov pa naj ne bi obstajal.

Trump naj bi Lavrovu in ruskemu veleposlaniku v ZDA, ki sta bila prejšnjo sredo na obisku v Beli hiši, razkril podatke o potencialni grožnji teroristične skupine Islamska država, da naj bi pripravljala napade na letala z eksplozivom, skritim v prenosnikih. Trump je to posredno na Twitterju potrdil, v svoj zagovor pa poudaril, da ima kot predsednik vso pravico razkriti tovrstne podatke.

Putin je dogajanje v ZDA komentiral kot "obdobje politične shizofrenije". Ponorčeval se je tudi iz tega, da naj bi Trump Lavrovu posredoval zaupne informacije. Kot se je pošalil, bi verjetno moral "kaznovati" Lavrova, ker teh informacij ni delili naprej, ne z njim ne z ruskimi tajnimi službami. "To je zelo grdo od njega," je dejal ruski predsednik.

Bolj resen pa je bil Putin v izjavah, da ga moti, ker je celotna politična situacija v ZDA obremenjena s protirusko retoriko in namigi, da je Trump povezan z Rusijo. "Le kaj si bodo še izmislili ti ljudje, ki ustvarjajo tovrstne govorice in nesmisle? Pretresajo mednarodno politiko z uporabo protiruskih gesel," je dejal. "Ali ne razumejo, da to škodi njihovi lastni državi, kar pomeni, da so preprosto neumni, ali pa se tega popolnoma zavedajo, kar pomeni, da so nevarni in pokvarjeni."

Trump na udaru

Domnevno posredovanje zaupnih podatkov Rusom pa ni edino, kar je za Trumpa problematično. Tako naj bi predsednik ZDA zdaj že odstavljenega direktorja FBI-ja Jamesa Comeyja prosil, naj opusti preiskavo povezav njegovega nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna in Rusije. "Upam, da lahko to opustiš," naj bi Trump dejal Comeyju po februarskem sestanku v Beli hiši. To piše v Comeyjevih zapiskih, ki jih je pred tednim dni odstavljeni direktor Zveznega preiskovalnega urada (FBI) naredil takoj po sestanku, ki je bil dan po tem, ko je Flynn odstopil.

Trump je po zapiskih Comeyju še dejal, da je Flynn "dober človek". Comey naj na prošnjo o opustitvi preiskave ne bi odgovoril, dejal naj bi le, da se strinja, da je Flynn dober človek. Flynn je bil sicer prisiljen zapustiti položaj svetovalca po le 23 dnevih, potem ko je zavedel podpredsednika Mika Pencea glede svojih pogovorov z ruskim veleposlanikom, preden je Trump postal predsednik. Nezakonito je namreč, da se običajni državljan ukvarja z diplomacijo.

Comey naj bi zapiske delil z najvišjimi sodelavci v FBI-ju, takšnih zapiskov pa naj bi bilo še veliko več.

Bela hiša zanika

O zadnjem dogajanju je prvi poročal časopis New York Times, Bela hiša pa je te navedbe zanikala. "Predsednik ni nikoli prosil g. Comeyja ali kogar koli drugega, naj konča kakršno koli preiskavo, vključno s preiskavo glede generala Flynna," trdijo. Kot dodajajo, je v. d. direktorja FBI-ja Andrew McCabe prejšnji teden pričal, da "do zdaj ni bilo poskusov, da bi se ovirala preiskava".

Trump je odstavil Comeyja, ki je vodil preiskavo domnevnih povezav Trumpovega tabora pred volitvami z Moskvo, ki naj bi se vpletla v volitve v korist Trumpa. Uradni razlog za njegovo odstavitev je bilo Comeyjevo vodenje preiskave elektronske pošte Hillary Clinton in njene uporabe zasebnih strežnikov v času, ko je bila zunanja ministrica. Medtem pa Trumpovi kritiki pravijo, da je bil pravi razlog ravno Comeyjeva preiskava domnevnih povezav Trumpovih sodelavcev z Rusijo.

B. V., K. S.