Hillary Clinton za volilni poraz krivi FBI in Ruse

"Če bi bile volitve 27. oktobra, bi bila predsednica jaz"

3. maj 2017 ob 15:10

New York - MMC RTV SLO/STA

Demokratska kandidatka na predsedniških volitvah v ZDA Hillary Clinton je v prvem večjem pogovoru po porazu dejala, da če bi bile volitve 27. oktobra in ne 8. novembra, bi bila predsednica ona, ne pa Donald Trump.

S Clintonovo se je v sklopu mednarodnega dogodka Ženske za ženske (Women for Women) v New Yorku pogovarjala CNN-ova veteranska novinarka Christiane Amanpour.

Nesojena prva ženska predsednica ZDA je sicer prevzela osebno odgovornost za poraz na novembrskih volitvah, a dodala, da sta kriva tudi FBI in Rusija, ki se je vpletla v volitve v korist Trumpa. "Prevzemam absolutno osebno odgovornost. Jaz sem bila kandidatka, jaz sem bila oseba na glasovnici. Zelo se zavedam izzivov, težav, pomanjkljivosti, s katerimi smo se spopadali," je dejala.

Da je Rusija kradla informacije s strežnikov demokratske stranke in jih posredovala WikiLeaksu v objavo, trdijo tudi ameriške obveščevalne službe, čeprav kakšnih res konkretnih dokazov, ki bi to obtožbo potrdili, niso predložile. Trump trdi, da so to izmišljotine in da je zmagal pošteno, čeprav je dobil tri milijone manj glasov od Clintonove, na kar je nekdanja državna sekretarka tudi opozorila.

Ponovno o e-pošti

"Če bi bile volitve 27. oktobra, bi bila danes jaz vaša predsednica," je zatrdila Clintonova, s čimer je mislila na objavo pisma direktorja FBI Jamesa Comeyja kongresnikom 28. oktobra lani. Comey je kongresnike obvestil, da nadaljuje preiskavo elektronske pošte Clintonove, čeprav na koncu niso odkrili nič spornega.

Clintonova je dejala, da je bila na poti do zanesljive zmage, dokler se ni vpletel FBI skupaj z ruskimi obveščevalci. Zanjo ni nobenega dvoma, da je Vladimir Putin posegel v volitve, da pomaga Trumpu. Nekaj pa da je prispevala tudi mizoginija.

"Nekaj ur po objavi videoposnetka o grdem obnašanju Trumpa do žensk so Rusi preko WikiLeaksa objavili, kar so ukradli s strežnikov demokratske stranke. Tega si ne moreš izmisliti," je Amanpourjevi povedala Clintonova, ki sicer trenutno piše knjigo, v kateri naj bi se deloma dotaknila tudi lanskoletnega poraza.

"Naj tvita"

Potem, ko je Clintonova izpostavila, da je na volitvah prejela tri milijone glasov več od Trumpa, se je Amanpourjeva pošalila, da bo predsednik verjetno kmalu tvitnil nekaj v zvezi s to izjavo. "Kar naj. Bolje to kot vmešavanje v tuje zadeve. Če hoče tvitati o meni, rade volje služim kot razvedrilo, ker imamo veliko stvari, ki bi nas morael skrbeti. Manj bi se moral obremenjevati z volitvami in da sem jaz dobila več glasov, pa bolj skrbeti za stvari, ki bi bile pomembne za državo."

Po navedbah pomočnikov in prijateljev Clintonove se je nekdanja prva dama ZDA v zadnjih mesecih bolj sprijaznila s svojim nepričakovanim porazom, se pa še vedno veliko ukvarja z vmešavanjem Rusov, navaja CNN.

V času Trumpovega predsednikovanja Clintonova vidi svojo vlogo kot tisto politične aktivistke, ki glasno opozarja, ko so ogrožene tiste stvari, ki so njej drage. "Zdaj se vračam v vlogo aktivistične državljanke in dela upora," je povedala Clintonova ob bučnem aplavzu zbranih, med katerimi so bili tudi njeni nekadnji pomočniki, donatorji in zvezdniki kot igralka Meryl Streep.

K. S.