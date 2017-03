Direktor FBI-ja: Dokazi za Trumpove trditve o prisluškovanju ne obstajajo

Trump obtožuje brez dokazov

6. marec 2017 ob 07:52

Washington - MMC RTV SLO/STA

Direktor ameriškega Zveznega preiskovalnega urada FBI James Comey je dejal, da ni dokazov za trditve Donalda Trumpa, da je njegov predhodnik Barack Obama odredil prisluškovanje njegovim telefonomm.

Comey je pravosodno ministrstvo pozval, naj javno ovrže Trumpove obtožbe, da je nekdanji predsednik Obama med volilno kampanjo odredil prisluškovanje njegovim telefonom, so v nedeljo poročali ameriški mediji.

Časopis New York Times je poročal, da je Comey ta poziv na ministrstvo naslovil, ker meni, da "za to ne obstajajo nikakršni dokazi", poleg tega pa naj bi Trumpove trditve "namigovale, da je FBI kršil zakon". Uradno naj bi Comey zaprosil za popravek izjave, sta poročala tako New York Times kot televizija NBC. Niti FBI niti pravosodno ministrstvo poročanja medijev še nista komentirala.

Trump je obtožil Obamo prisluškovanja njegovim telefonskim pogovorom med lansko volilno kampanjo, za kar ni predložil nobenih dokazov. Obamov tiskovni predstavnik je Trumpove navedbe zanikal.

Tudi nacionalni direktor za obveščevalne dejavnosti pod Obamovo administracijo James Clapper je zanikal, da bi Trumpu prisluškovali. "Nobenih prisluškovalnih dejavnosti ni bilo proti predsedniku, takratnemu novoizvoljenemu predsedniku oziroma še prej kandidatu, niti proti njegovi kampanji," je dejal Clapper.

Trump pozval kongres, naj preiskuje

"Grem stavit, da bi dober odvetnik lahko naredil velik primer iz tega, da je predsednik Obama oktobra, tik pred volitvami, prisluškoval mojim telefonom!" je na Twitterju zapisal Trump. "Kako nizko se je predsednik Obama spustil, da je prisluškoval mojim telefonom med zelo svetim volilnim procesom. To je Nixon/Watergate. Grd (ali pokvarjen) fant!" je dodal. Watergate je bil politični škandal leta 1972, zaradi katerega je takratni predsednik Richard Nixon odstopil s položaja.

Trump je nato kongres pozval, naj preišče, ali je administracija njegovega predhodnika zlorabila položaj pred lanskimi predsedniškimi volitvami, je sporočila Bela hiša.

B. V.