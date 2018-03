Tudi Merklova za podaljšan nadzor na nemških mejah

Evropska komisija ocenjuje, da bi morale biti mejne kontrole odpravljene

19. marec 2018 ob 18:33

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemška kanclerka Angela Merkel podpira predlog nemškega notranjega ministra Horsta Seehoferja, ki se je zavzel za podaljšanje nadzora na nemških mejah tudi po maju.

To je v Berlinu sporočil tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert. Dodal je, da sta se kanclerka in notranji minister dogovorila, da je trenutno potrebno podaljšanje nadzora na nemških mejah zaradi pomanjkljivega nadzora na evropskih zunanjih mejah.

Seehofer je v pogovoru za časopis Welt am Sonntag zahteval, da je treba ohraniti nadzor nad evropskimi notranjimi mejami, dokler ne bodo zavarovane zunanje meje. Omenil je tudi možnost okrepljenega nadzora na notranjih mejah. Seehofer se namreč ne strinja z oceno, da so se razmere po najmnožičnejšem prihodu beguncev v letih 2015 in 2016 občutno umirile in bi dovoljevale odpravo takrat uvedenega nadzora na notranjih schengenskih mejah.

Nemčija je septembra 2015 zaradi velikega begunskega vala uvedla nadzor na svojih notranjih mejah, najprej na meji z Avstrijo. Ta trenutno poteka na treh čezmejnih avtocestah ter menjaje v različnih krajih ob meji. Nemški policisti lahko potujoče preverijo brez konkretnega suma.

Poziv k ukinitvi schengenskega sporazuma

Kot piše Deutsche Welle, je minister Seehofer s tem predlogom pravzaprav pozval k vsaj začasni ukinitvi schengenskega sporazuma, ki je vzpostavil območje brez mejnih kontrol. Schengenski sistem je sicer že nekaj časa zamrznjen tako na avstrijsko-nemški kot tudi na nemško-danski meji in na nemških letališčih za polete iz Grčije, pa tudi na nekaterih drugih mejah, tudi na tisti med Slovenijo in Avstrijo.

V skladu s pravili pa je lahko nadzor na notranjih mejah schengena le časovno omejena in z objektivnimi okoliščinami upravičena izjema. Zdajšnje mejne kontrole naj bi se iztekle 12. maja in Evropska komisija je že ocenila, da bi morale biti nato odpravljene.

Lani na meji našteli 16.000 nedovoljenih vstopov v državo

Po podatkih nemškega notranjega ministrstva so lani zaznali 16.000 nedovoljenih vstopov v državo, od tega so 7.000 ljudi izgnali iz države. V bližini češke meje so nemški pristojni organi odkrili 4.053 ljudi, ki so nezakonito vstopili v državo, na meji s Francijo 3.946, na meji s Poljsko 2.148 in na meji z Nizozemsko ter Luksemburgom 1.654 oziroma 328 ljudi.

A. V.