V Berlinu sklenjena "velika koalicija za male ljudi"

Nova vlada bo prisegla še ta teden

12. marec 2018 ob 17:23

Berlin - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Nemška kanclerka Angela Merkel je skupaj z vodjo krščanskosocialne unije Horstom Seehoferjem in prvim možem socialdemokratov Olafom Scholzem podpisala koalicijsko pogodbo, ki tlakuje pot četrti zaporedni vladi pod njenim vodstvom.

Kanclerka Merklova je ob podpisu pogodbe na 177 straneh dejala, da je bilo politično nujno skleniti koalicijo s socialdemokrati in tako zagotoviti stabilnost Nemčiji in tudi Evropi, poroča Reuters.

Merklova: Čaka nas veliko dela

"Pred nami je veliko dela. Optimistična sem, da bomo uspešni. Potrebujemo Evropo, Evropo, ki deli enake vrednote in ukrepa enotno za spopadanje z velikimi težavami, od podnebnih sprememb, pravične trgovine pa do vzrokov za migracije," je izjavila Merklova. Seehofer pa je ob podpisu koalicijske pogodbe izrazil zadovoljstvo in dejal, da je to "velika koalicija za male ljudi".

Medtem pa je Scholz, ki naj bi postal podpredsednik nemške vlade in novi finančni minister, presodil, da ima nova koalicija trdne temelje, ne glede na to, koliko časa so porabili za njeno oblikovanje. Napovedal je, da se bo njegova stranka v vladi zavzela za socialno pravičnost v Nemčiji "korak za korakom, dan za dnem".

Steinmeier vesel, da je konec negotovosti

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je izrazil olajšanje, da je Nemčija dobila novo vlado. "Srečen sem, da je končano obdobje negotovosti," je izjavil v Düsseldorfu.

Nova vlada bo predvidoma prisegla še ta teden, s čimer bo končano skorajda polletno obdobje negotovosti.

A. V.