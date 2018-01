Tunizijske oblasti aretirale več kot 300 ljudi in na ulice poslale vojsko

Množični protesti napovedani za konec tedna

11. januar 2018 ob 17:50

Tunis - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V Tuniziji so tretjo noč zapored potekali protesti proti podražitvam in zvišanju davkov. Tunizijske oblasti so na ulice poslale tudi vojsko, varnostne sile so aretirale več kot 300 ljudi. Voditelji protestov vlado obtožujejo nasilnega zatiranja.

Tunizijske oblasti so po navedbah notranjega ministrstva zaradi vpletenosti v "prevratna dejanja" aretirale 328 ljudi. Kot je sporočil tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Khalifa Chibani, so aretirani sodelovali v plenjenju zasebne in javne lastnine v različnih delih države.

V nočnih nemirih je bilo poškodovanih 21 pripadnikov varnostnih sil in deset policijskih avtomobilov. Protestniki so zažigali policijske avtomobile, nekateri so poskušali vdreti v veleblagovnice, drugi so zablokirali ceste, poroča BBC.

V mestu Thala blizu alžirske meje so protestniki zažgali stavbo varnostnih organov, policija pa se je iz mesta umaknila, zaradi česar so oblasti na ulice poslale vojsko, poroča Guardian. Obrambno ministrstvo je vojsko z nalogo zaščite bank, poštnih uradov in vladnih objektov napotilo tudi v mesta Sousse, Kebeli in Bizerte.

Vsi protesti sicer niso nasilni. Združenje študentov je na primer sinoči organiziralo sedeči protest v gledališču prestolnice Tunis, poroča BBC. Voditelji protestov medtem opozarjajo, da oblasti aretirajo tudi protestnike, ki demonstrirajo skladno z zakonom.

"Postaja vse težje. Policija aretira protestnike v vseh regijah. Ne zanimajo jih roparji in anarhisti, pridržujejo naše protestnike in jih obtožujejo dejanj, ki nimajo smisla," je povedal Heythem Guesmi iz organizacije Manich Msamah, ki sodeluje pri organizaciji protestov.

Podražitev telefonije, kave, čaja ...

Demonstracije so ta teden izbruhnile v več delih Tunizije v protest proti varčevalnim ukrepom vlade, s katerimi so podražili nekatere dobrine in uvedli nove davke. Med več sto podražitvami se bodo podražili tudi telefonski klici, kava, čaj, plin za kuhanje in avtomobili, poroča Guardian. Dolgoročne posledice ukrepov bodo zvišanje revščine, poglabljanje neenakosti in nezaposljivost mladih, še posebej diplomantov, opozarjajo aktivisti.

Nadaljevanje protestov se pričakuje tudi v nadaljevanju tedna, vrhunec pa pričakujejo 14. januarja, na obletnico samovžiga protestnika Mohameda Bouazizija v protest proti brezposelnosti in policijskemu nasilju v državi.

K množičnim protestom na ta dan je pozvala tudi glavna opozicijska stranka Ljudska fronta, s čimer pozivajo k proslavitvi sedemletnice strmoglavljenja avtoritarnega voditelja Zineja Al Abidine Ben Alija, ki je državi vladal 24 let. Od odstavitve Ben Alija se je v državi menjalo že devet vlad.

Tunizijska nogometna zveza je zaradi protestov preložila vse nogometne tekme, napovedane za konec tedna.

Gospodarske težave Tunizije

Tunizija je po arabski pomladi leta 2011 krenila na pot demokracije po zahodnem vzoru, a se spopada s 6,4-odstotno letno inflacijo in 15-odstotno brezposelnostjo. Arabska pomlad in napadi islamskih skrajnežev so tudi zmanjšali prihodke od turizma, ki sicer prispeva okoli osem odstotkov BDP-ja.

V ponedeljek je bil med protesti v kraju Tebourba zahodno od Tunisa ubit protestnik, oblasti pa so od začetka protestov skupno aretirale okoli 600 ljudi.

J. R.