Turčija: Iz zapora izpustili novinarja opozicijskega časnika

Grozi jim do 43 let zapora

26. september 2017 ob 10:40

Carigrad - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Turško sodišče je v ponedeljek pozno zvečer odredilo izpustitev priznanega novinarja levosredinskega časnika Cumhuriyet Kadrija Gürsela.

Novinar je zaradi obtožb, povezanih s terorizmom, 11 mesecev preživel v preiskovalnem zaporu, kar so nasprotniki predsednika Recepa Tayyipa Erdogana označili za napad na svobodo govora. "To ni nekaj, zaradi česar bi bili zares srečni. Še vedno so uslužbenci Cumhuriyeta zaprti zaradi nepravičnih in neutemeljenih obtožb," je pred zaporom novinarjem dejal Gürsel.

V priporu tako zdaj ostajajo še štirje vidni uslužbenci opozicijskega časnika, odgovorni urednik Marut Sabuncu, izvršni direktor Akin Atalay, preiskovalni novinar Ahmet Sik in računovodja Emre Iper. Skupno sicer v Carigradu sodijo 17 novinarjem in članom uprave Cumhuriyeta. Sojenje se je začelo julija in se bo predvidoma nadaljevalo 31. oktobra. Vse obtožbe odločno zanikajo.

Grozi jim do 43 let zapora

Obtoženi so, da so prek tiska javno podpirali Kurdsko delavsko stranko (PKK), skrajno levo Revolucionarno ljudsko osvobodilno fronto in Gülenovo gibanje, ki so po mnenju turških oblasti teroristične organizacije. V primeru obsodbe jim grozi po do 43 let zapora. Podporniki vztrajajo, da je bil časnik do vseh treh organizacij vedno kritičen.

Opozicija, številni mediji in tudi tujina turškemu predsedniku Erdoganu očitajo, da je izredno stanje, uvedeno po poskusu državnega udara julija lani, izkoristil za pregon vseh svojih kritikov in nasprotnikov. Človekoljubne organizacije poudarjajo poslabšanje stanja človekovih pravic v državi. Od julija lani je bilo zaprtih 50.000 ljudi, ki čakajo na sojenje, okoli 150.000 pa jih je izgubilo službe. Zaprli so se številni mediji, okoli 160 novinarjev pa je po podatkih turškega združenja novinarjev v zaporih.

T. J.