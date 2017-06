25 let zapora za turškega opozicijskega poslanca

Poslanec razkril, da Turčija oborožuje upornike v Siriji

14. junij 2017 ob 19:29

Ankara - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Poslanec največje turške opozicijske Republikanske ljudske stranke Enis Berberoglu je bil obsojen na 25 let zapora zaradi obtožb o vohunjenju.

Berberoglu je medijem posredoval informacije, da Turčija pošilja orožje upornikom v Siriji. Obtožen je bil, da je fotografije tovornjaka turške obveščevalne službe z orožjem za sirske upornike posredoval časopisu Cumhuriyet, ki je zgodbo objavil leta 2015.

Berberogluja, ki je brez poslanske imunitete ostal lani skupaj še s 137 poslanci, so takoj po razglasitvi sodbe aretirali.

Protestni shod proti obsodbi

Tiskovni predstavnik CHP-ja Engin Altay je ostro obsodil odločitev sodišča in dejal, da poskuša vlada z obsodbo ustrahovati opozicijo oziroma nasprotnike vladajoče stranke AKP. "Zapor za našega poslanca priča o tem, da je sodstvo popolnoma pod nadzorom izvršilne oblasti," je opozoril Altay. Predsednik CHP-ja Kemal Kilicdaroglu pa je za četrtek v Ankari napovedal protestni shod, ki se bo nadaljeval v Carigradu.

Več kot deset novinarjev Cumhuriyeta v zaporu

Zaradi zgodbe se je tudi časopis Cumhuriyet znašel pod hudim pritiskom - v zaporu je več kot deset novinarjev in vodilnih uslužbencev časopisa, nekdanji odgovorni urednik Can Dundar pa živi v izgnanstvu v Nemčiji. Lani je bil v povezavi s tem primerom obsojen na pet let in deset mesecev zapora.

Opozicija: Erdogan podpira skrajne islamiste

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je pozneje sicer priznal, da Turčija res oborožuje različne uporniške skupine v Siriji. Medtem ko Erdogan podpira upornike v boju proti sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu, nekatere turške opozicijske stranke dvomijo o njegovi politiki do Sirije. Nekateri namreč menijo, da turška dejanja prispevajo k vzponu skrajnega islamizma.

Zahodne države in organizacije opozarjajo Erdoganov režim zaradi teptanja človekovih pravic. V Erdoganovih čistkah po neuspelem državnem udaru julija lani je bilo tako zaprtih več kot 50.000 ljudi, še 150.000 pa je bilo pridržanih ali odpuščenih s položajev.

A. V.