Turčija: Na zatožni klopi 500 osumljenih spodletelega državnega udara

486 obtoženih v primeru obsodbe čaka dosmrtna ječa

1. avgust 2017 ob 16:05

Ankara - MMC RTV SLO/STA

V Turčiji se je začel proces proti skoraj 500 osumljenim sodelovanja pri neuspelem državnem udaru julija lani, ki so med drugim obtoženi poskusa atentata na turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana in več umorov.

Sojenje se osredotoča na dogodke na letališču Akinci 30 kilometrov iz Ankare, ki je bilo takrat glavni štab udeležencev državnega udara, od koder so domnevno dajali ukaze, med drugim tudi za napad z letali na parlament.

Od 486 obtoženih jih je sedem še na begu, 461 pa jih je sojenje pričakalo v priporu. V primeru obsodbe jih čaka dosmrtna ječa. Obtoženi so v sodno dvorano prišli ob strogem varovanju, pospremila jih je večja skupina pripadnikov varnostnih sil, sodišče pa so zavarovali tudi z ostrostrelci in oklepnimi vozili.

Pred dvorano so se zbrali protestniki, večinoma sorodniki najmanj 250 preminulih v poskusu udara, ki so po poročanju BBC-ja na zapornike metali zanke iz vrvi, s čimer so simbolizirali smrtno kazen, ki jo želi Erdogan po ukinitvi leta 2004 ponovno uvesti.

Med obtoženimi je tudi v ZDA živeči klerik Fethullah Gülen, ki naj bi bil glavni krivec za državni udar 15. julija lani. Gülen obtožbe zanika, sodili pa mu bodo v odsotnosti.

Največja sodna dvorana v Turčiji

Sojenje poteka v največji sodni dvorani, ki so jo uredili znotraj zaporniškega kompleksa Sincan in sprejme več kot 1.500 ljudi. V dvorani so že pred tem vodili sojenja v primerih, povezanih z državnim udarom, med drugim tistega februarja, ko so sodelovanja v udaru obtožili 330 ljudi in maja, ko so začeli sojenje proti 221 osumljenim.

V Turčiji trenutno poteka več procesov proti osumljenim sodelovanja v državnem udaru. Od 15. julija lani so aretirali že več kot 50.000 ljudi, ki jih sumijo, da so povezani z Gülenom ali njegovim gibanjem.

J. R.