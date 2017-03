Turki na zagovor poklicali nizozemskega veleposlanika

Protesti izbruhnili zaradi prepovedi zborovanja

13. marec 2017 ob 11:59

Ankara - MMC RTV SLO/Reuters

Turške oblasti so zaradi prekomerne uporabe policijske sile proti turškim protestnikom v Rotterdamu na "zagovor" poklicale nizozemskega veleposlanika v Ankari.

Poleg tega je turško zunanje ministrstvo v diplomatski noti zahtevalo pravne postopke proti policistom, ki so po njihovem mnenju prekoračili "mejo sprejemljivega".

Spomnimo, nizozemska policija je v nedeljo turške protestnike pred konzulatom v Rotterdamu razgnala z vodnimi topovi, uporabila pa je tudi pse. Nekateri protestniki so proti policistom metali kamenje in steklenice.

Rdeča luč za turška ministra

Protesti so izbruhnili, potem ko so nizozemske oblasti najprej prepovedale nastop turškemu ministru za zunanje zadeve Mevlutu Cavusoglu na zborovanju v Rotterdamu v podporo ustavnim spremembam, ki bi v Turčiji vpeljale predsedniški sistem. Po prepovedi pristanka letala s Cavusoglujem se je na Nizozemsko po obisku Nemčije odpravila turška ministrica za družino Fatma Betul Sayan Kaya. Z avtomobilom se je odpeljala v Rotterdam, da bi nagovorila zbrane na konzulatu, a so jo pred vhodom prestregle nizozemske oblasti, ji prepovedale vstop na konzulat in v policijskem spremstvu je morala zapustiti državo ter se vrniti v Nemčijo.

Turške oblasti na čelu spredsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom so ravnanje Nizozemske označile za "fašistično" in napovedale "povračilne ukrepe". Turki bodo o ustavnih spremembah odločali na referendumu 16. aprila. Erdogan računa, da bo referendum uspel tudi s pomočjo njegovih privržencev, ki živijo v tujini.

A. V.