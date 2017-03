Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 14 glasov Ocenite to novico! David Rockefeller (fotografija je iz leta 2007) je bil še zadnji živeči vnuk naftnega mogotca Johna D. Rockefellerja, ustanovitelja imperija. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl 101-letni milijarder David Rockefeller

Premoženje družine ocenjeno na 3,2 milijarde evrov

20. marec 2017 ob 18:57

New York - MMC RTV SLO/STA

Glava ene najbogatejših ameriških družin, 101 leto star David Rockefeller, je zaradi odpovedi srca umrl na svojem domu severno do New Yorka.

David Rockefeller, ki je veljal za zmernega republikanca, je bil zadnji še živeči vnuk legendarnega naftnega mogotca Johna D. Rockefellerja, ki je ustanovil podjetje Standard Oil in bil začetnik družinske dinastije.

Davidov oče je bil edini Johnov sin, to je bil John D. Rockefeller mlajši, ki je zgradil znameniti Rockefellerjev center. Mati Abby je bila velika mecenka kulture in je soustanovila muzej sodobnih umetnosti v New Yorku.

Po navedbah ameriške revije Forbes je bilo premoženje družine Rockefeller nazadnje ocenjeno na 3,2 milijarde evrov.

Služboval kot bankir

David Rockefeller se je rodil 12. junija 1915. Bil je nekdanji predsednik in direktor banke Chase Manhattan. V času, ko je bil na čelu omenjene banke, med letoma 1969 in 1981, je vzpostavil mrežo tesnih stikov z ameriško administracijo in multinacionalnimi korporacijami.

David Rockefeller je diplomiral na Harvardu leta 1936. Študiral je angleško zgodovino in književnost. Podiplomski študij iz ekonomije je opravil na Harvardu in Londonski ekonomski šoli. Doktorat iz ekonomije je pridobil na univerzi v Chicagu leta 1940. S soprogo Margaret McGrath je imel šest otrok in deset vnukov.

A. V.