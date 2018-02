Umrl Billy Graham, eden najvplivnejših pridigarjev 20. stoletja

Svetoval več predsednikom ZDA

21. februar 2018 ob 16:17

Washington - MMC RTV SLO

V starosti 99 let je na svojem domu v Severni Karolini umrl ameriški baptistični pridigar Billy Graham, eden najvplivnejših pridigarjev 20. stoletja in duhovni vodja več ameriških predsednikov.

Graham je bil eden najbolj znanih promotorjev krščanske vere in je svoje poslanstvo širil med poslušalstvom po vsem svetu.

Ocenjujejo, da je v 60-letni karieri njegove pridige v živo slišalo kar 210 milijonov ljudi, še več pa jih je dosegel prek malih zaslonov. Bil je namreč prvi, ki je v takem obsegu začel uporabljati televizijo za širjenje krščanskega sporočila.

Po navedbah Baptistične zveze Billyja Grahama naj bi v krščanstvo spreobrnil tri milijone ljudi, njegove pridige pa so poslušali v 185 državah sveta.

Najmogočnejši od vseh?

"Graham je bil verjetno najdominantnejši verski voditelj svoje dobe; en papež, morda dva sta se v vsej zgodovini približala temu, kar je dosegel on," je za CNN povedal William Martin, nekdanji zgodovinar na univerzi Rice in avtor knjige "Prerok s častjo: Zgodba Billyja Grahama".

Graham se je krščanski veri predal pri 16 letih po tem, ko je slišal pridigati nekega potujočega baptista. Sam je bil v duhovnika posvečen leta 1939. Pozornost širše javnosti je karizmatični, sloki moški z mogočnim in južnjaško spevnim glasom pritegnil leta 1949, ko je dva meseca pridigal pod orjaškim šotorom v Los Angelesu.

Molil s predsedniki

Sprva je bil ambivalenten do boja za državljanske pravice v ZDA, a se mu je v 50. letih pridružil in njegovo občinstvo je bilo izjemno rasno mešano. V primerjavi s številnimi kolegi iz sveta TV-pridigarjev se je Graham ognil vsem škandalom, njegov ugled pa ni bil nikdar omajan.

Graham je bil tudi zato zaupnik več ameriških predsednikov - z obeh političnih spektrov. Na njegove duhovne nasvete so se zanašali Lyndon Johnson, George W. Bush in Bill Clinton, še posebej blizu si je bil s Harryjem Trumanom in Barackom Obamo, srečeval se je tudi s tujimi državniki na obiskih v ZDA.

Na novico o njegovi smrti sta se že odzvala tako aktualni predsednik Donald Trump kot tudi njegov predhodnik Obama. "Umrl je VELIKI Billy Graham. Nikogar ni bilo, ki bi mu bil enak! Pogrešali ga bomo kristjani in tudi vsi drugi verniki. Zelo poseben mož," je tvitnil Trump.

Obama pa: "Billy Graham je bil ponižen služabnik, ki je molil za toliko ljudi - in ki je, z modrostjo in milostjo, dajal upanje in smernice več generacijam Američanov."

K. S.