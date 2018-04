Umrla je borka proti apartheidu Winnie Madikizela-Mandela

Sprva junakinja, nato pa je na njeno življenje padlo več črnih madežev

2. april 2018 ob 16:49

Johannesburg - MMC RTV SLO

V 82. letu starosti je umrla Winnie Madikizela-Mandela, borka za odpravo apartheida in žena Nelsona Mandela v letih, ko je bil zaprt v zaporu na Robben Islandu.

Novico o smrti je sporočil njen osebni pomočnik Zodwa Zwane, ki je dejal, da je ikona boja za konec rasnega razlikovanja v Južni Afriki umrla v bolnišnici v Johannesburgu. Predstavnik družine Victor Dlamini je nato sporočil: "Umrla je po dolgi bolezni, zaradi katere je bila v bolnišnični oskrbi od začetka leta. Poslovila se je mirno zgodaj popoldne v ponedeljek, obkrožena z družino in najbližjimi."

Winnie je bila nekdanja žena prvega temnopoltega južnoafriškega voditelja Nelsona Mandele. Par je v skoraj 30 letih postal simbol boja proti apartheidu. Še vedno je znana fotografija, kako je Winnie z roko v roki Nelsona po 27 letih, ki jih je preživel za zapahi, pospremila na svobodo.

Winnie je bila rojena v kraju Bizana, leta 1936 pa se je preselila v Johannesburg, kjer je študirala socialno delo. Nelsona Mandelo je spoznala leta 1957, leto pozneje sta se poročila. V zakonu sta se jima rodila dva otroka. A njuna zakonska sreča ni trajala dolgo, saj so Mandelo leta 1963 aretirali in zaradi izdaje obsodili na dosmrtno ječo. Na svobodo je prišel leta 1990.

Ko je bil Mandela v zaporu, se tudi njegovi ženi ni dobro pisalo, saj je morala živeti v hišnem priporu. Leta 1969 so jo po zakonu o terorizmu prijeli in za 18 mesecev obsodili na samico v zaporu v Pretoriji.

Sokriva uboja mladega aktivista

Winnie je v bitki proti apartheidu sicer odigrala pomembno vlogo, vendar je bil njen ugled že takrat močno omadeževan. Oblasti so jo namreč leta 1986 povezale z grozljivimi umori, ko so nasilneži nad glavami domnevnih izdajalcev namestili gorečo, v bencin namočeno avtomobilsko pnevmatiko in jo počasi spustili na glavo žrtve.

Leta 1991 je bila obsojena zaradi ugrabitve in sodelovanja pri napadu na najstnika Stompieja Seipeija, aktivista, ki ga je ustrelil eden izmed njenih telesnih stražarjev. Morala bi za šest let v zapor, a so ji kazen znižali. Kmalu po izpustitvi Mandele iz zapora je začela njuna zakonska sreča izginjati. Časopisi so objavili ljubezensko pismo, ki naj bi ga napisala enemu izmed svojih mladih ljubimcev. Leta 1996 sta se po 37 letih zakona ločila.

Vrsto let poslanka

Na prvih demokratičnih volitvah v državi leta 1994 je bila Winnie Madikizela-Mandela izvoljena v parlament, postala je tudi namestnica ministra za umetnost in kulturo. A Mandela jo je odpustil, potem ko je brez odobritve odpotovala v Gano. Kljub temu je ohranila mesto v parlamentu, a se je v zadnjih letih sej le redko udeleževala.

Mandela je umrl decembra leta 2013. Nekaj mesecev pozneje ga je v nekem intervjuju kritizirala, da se je v zaporu preveč omehčal in prodal. "Mandela je v zapor odšel kot goreč mladi revolucionar. A poglejte, kakšen je prišel ven. Pustil nas je na cedilu. Za temnopolte je izposloval slab dogovor." Duhovnika Desmonda Tutuja, ki je vrsto let veljal za južnoafriško moralno avtoriteto, pa je označila za bebca in njegova prizadevanja za nacionalno spravo označila za "verski cirkus".

A. P. J.