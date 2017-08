V Afganistanu skrajneži v brutalnem napadu ubili 50 civilistov

Identiteta napadalcev še ni povsem znana

7. avgust 2017 ob 15:40

Kabul - MMC RTV SLO, Reuters

V severni afganistanski provinci Ser-e Pul so uporniki v napadu na vas v Mirza Olangu ubilli okoli 50 ljudi, vključno z ženskami, starci in otroki. Skrajneži so napadli ponoči in požgali 30 hiš, je sporočil Zabihullah Amani, predstavnik provincialnega guvernerja.

Po Amanijevih besedah spopadi še vedno potekajo, že zdaj pa lahko potrdi civilne smrtne žrtve, večinoma pripadnikov šiitske skupnosti Hazara. "Ubiti so bili na brutalen, nehuman način," je povedal.

Ubitih je bilo tudi sedem pripadnikov afganistanske varnostne službe in več napadalcev.

Podrobnosti napada, vključno z identiteto napadalcev, še niso povsem jasne. Po Amanijevih besedah je šlo za mešano skupino talibanov in pripadnikov Islamske države. A talibani so vpletenost v napad zanikali, šlo naj bi za propagando. Čeprav so talibani in IS običajno v sovražnih odnosih, njihovi pripadniki občasno prehajajo iz ene v drugo skupino in menjajo pripadnosti.

Oblasti v Kabulu so na prizorišče že poslale okrepitve, vključno z zračno podporo. Spopadi so se v zadnjih letih v Afganistanu okrepili in vsak dan poročajo o več deset napadih po vsej državi. Samo v prvi polovici letošnjega leta je bilo ubitih 1.662 civilistov, 3.581 pa jih je bilo ranjenih, kažejo podatki Združenih narodov.

K. S.