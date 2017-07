V šiitskem delu Kabula eksplodiral avtomobil bomba

Od januarja do junija letos umrlo že 1.662 civilistov

24. julij 2017 ob 07:24

Kabul - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V zahodnem delu Kabula se je razstrelil samomorilski napadalec. Umrlo je najmanj 24 ljudi, 42 je ranjenih, število žrtev pa bi se lahko še povečalo.

Policija je zavarovala območje, na katerem živi pretežno šiitska skupnost Hazara, a še ni znano, ali so bili oni tarča napada. V eksploziji so bila uničena še tri vozila in 15 bližnjih trgovin. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

Eksplozija je odjeknila blizu hiše namestnika afganistanskega izvršnega vodje Hadžija Mohameda Mohakeka. Njegov predstavnik je potrdil, da politik v napadu ni bil poškodovan. V bližini prizorišča napada je tudi ena od številnih zasebnih univerz v Kabulu. Za zdaj ni znano, ali so med žrtvami tudi študenti.

Takšni napadi so v Afganistanu del vsakdana. V prvi polovici leta je v eksplozijah in napadih umrlo 1.662 ljudi, petina vseh napadov se je zgodila v prestolnici Kabul. Napad z največ žrtvami se je zgodil konec maja, ko je v eksploziji bombe, nameščene na tovornjaku, umrlo 150 ljudi.

Talibani, ki se s prozahodnimi vladnimi silami borijo za nadzor nad državo, so v zadnjem času v različnih provincah sprožili več napadov. ZDA sicer razmišljajo, kakšno strategijo ubrati v Afganistanu, ena izmed možnosti je tudi, da bi v državo poslali več svojega osebja, ki bi pomagalo domači vojski pri urjenju in svetovanju.

A. P. J.