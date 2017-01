Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 20 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Pogajanja v Astani bodo potekala dva dni. Foto: Reuters Sorodne novice Asad od mirovnih pogovorov pričakuje "spravne" dogovore z uporniki

V Astani še brez preboja: Strani se pogajata prek posrednikov

Ključni cilj pogajanj utrditev decembra sklenjenega premirja

23. januar 2017 ob 08:27,

zadnji poseg: 23. januar 2017 ob 20:40

Astana - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V kazahstanski prestolnici Astani so se začela dvodnevna pogajanja o Siriji, ki pa prvi dan - pričakovano niso prinesla - kakšnega vidnega preboja.

Pogajanja med sirskim režimom Bašarja al Asada in opozicijo potekajo pod okriljem Rusije, Irana in Turčije. Prisotni pa so tudi predstavniki EU, ZDA in ZN.

Tiskovni predstavnik uporniških sil Jehja al Aridi je dejal, da so bili pogovori dolgi in produktivni ter da obe strani trenutno razpravljata o potrditvi prekinitve ognja v Siriji, ki velja od 30. decembra. Pogajanja zaenkrat ne potekajo "iz oči v oči", ampak prek posrednikov.

Rešitve ne gre pričakovati v dveh dneh

Namestnik turškega premierja Numan Kurtulmus, ki se sicer srečanja ne udeležuje, čeprav je Turčija ena od treh držav, pod čigar okriljem potekajo pogovori, je dejal, da rešitve ne gre pričakovati v dveh dneh. "Za mizo je šest strani, ki so med sabo v vojni že šest let. Ne moremo pričakovati rešitve v dnevu ali dveh," je dejal Kurtulmus.

Kazahstanski zunanji minister Kairat Abdrahmanov pa je ob začetku pogajanj izrazil prepričanje, da bodo na pogovorih pripravili potrebno podlago za rešitev krize. Poudaril je tudi, da morajo vpletene strani doseči preboj, "ki si ga sirsko ljudstvo zasluži".

Pogajanj se sicer ne udeležujejo nekatere ključne opozicijske skupine, kot je glavna džihadistična skupina na severu Sirije Ahrar al Šam, pa tudi ne regionalne sile, kot sta Savdska Arabija in Katar, zato bo rezultat pogovorov verjetno dodatna podpora ustavitvi ognja.

Kljub pogovorom v Astani se bodo februarja nadaljevala tudi pogajanja pod okriljem Združenih narodov v Ženevi.

K. T., A. V.