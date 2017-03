V Auschwitzu skupina golih ljudi ubila ovco

Skupini grozi kazen

25. marec 2017

Oswiecim - MMC RTV SLO

Poljska policija je pridržala najmanj 11 mladih ljudi iz različnih držav, ki so v nekdanjem nacističnem koncentracijskem taborišču Auschwitz goli ubili ovco. Motiv za dejanje še ni znan.

Iz muzeja v Auschwitzu so sporočili, da so bili ljudje slečeni in skupaj zvezani z verigo. Dogodek se je zgodil pod znamenitim napisom Delo osvobaja na vhodnih vratih, poroča BBC.

Posredovali so varnostniki iz muzeja, ki so članom skupine tudi ukazali, naj se oblečejo. Pridržani naj bi bili stari med 20 in 27 let, njihova identiteta pa ni znana. Gre za sedem moških in štiri ženske. Šest ljudi je iz Poljske, štirje iz Belorusije, eden pa iz Nemčije, je sporočil predstavnik policije.

Lokalni mediji poročajo, da je skupina dogodek posnela z brezpilotnim letalnikom, čez vhod pa so razobesili transparent z napisom Ljubezen. Nekateri poljski mediji poročajo, da je bila akcija protest proti vojni v Ukrajini.

Skupina bi bila lahko obtožena razžalitve spomenika oziroma simbolnega kraja, zaradi česar bi bili lahko kaznovani z denarno kaznijo ali omejitvijo prostosti.

Muzej v Auschwitzu je sporočil, da je uporaba simbola Auschwitza za kakršno koli manifestacijo ali dogodke "nezaslišana in nesprejemljiva", saj da je nespoštljiva do spomina na žrtve taborišča. V Auschwitzu je bilo ubitih okoli 1,1 milijona ljudi, med njimi milijon Judov.

B. V.