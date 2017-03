Madžarska: Parlament izglasoval samodejno pridržanje prosilcev za azil

UNHCR zelo kritičen do zakonodaje

7. marec 2017 ob 14:36

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Madžarski parlament je izglasoval samodejno pridržanje za vse prosilce za azil v begunskih sprejemnih centrih na južni meji. UNHCR opozarja, da bo imel ukrep grozljive posledice.

Zakonodaja prosilce za azil hkrati označuje za "nezakonite migrante". "Nezakoniti migranti bodo morali v prihodnosti počakati na odločitev o njihovi prošnji za azil v prehodnih območjih na meji," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisano v zakonu, ki ga je madžarski parlament objavil na svoji spletni strani.

Avstrijska tiskovna agencija APA poroča, da je za zakon glasovalo 138 poslancev in poslank, šest jih je bilo proti, 22 pa se jih je glasovanja vzdržalo. Zakone naj bi na Madžarskem pripravili v ozračju zadnjih terorističnih napadov v Evropi.

Pridržanje in skrajšanje roka za pritožbo

Kot predvideva nova zakonodaja, bodo pridržali ali v sprejemne centre za begunce nastanili tako vse prosilce za azil, ki bodo vstopili na Madžarsko, kot tiste, ki so že v državi. Tako jim bodo preprečili, da bi se, dokler bo njihova prošnja za azil v obravnavi, svobodno gibali po državi ali jo zapustili. Poleg tega so na Madžarskem tudi skrajšali rok za pritožbo proti zavrnjeni prošnji za azil na tri dni.

Pristojne oblasti bodo morale nato pritožbo sodišču predati prav tako v treh dneh. Sodišča naj bi zaslišala prosilce za azil osebno v prehodnih območjih ali po telefonu. Prav tako bo prošnjo za azil poslej mogoče na Madžarskem vložiti samo v prehodnih območjih na meji. Oblasti bodo lahko tudi zaustavile azilni postopek, če prosilec za azil ne bo pripravljen podati izjave in bo zavrnil odvzem prstnih odtisov in fotografiranje.

Zakonodaja "ne spoštuje temeljnega načela EU-ja"

Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je že prejšnji mesec izjavila, da nova madžarska zakonodaja "ne spoštuje temeljnega načela EU-ja, ki prepoveduje pridržanje koga zato, ker je vložil prošnjo za azil", poroča AFP.

Odzval se je tudi Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR). Potrdili so, da bo imela nova zakonodaja grozljive posledice. Kot so opozorili pri UNHCR-ju, bodo odrasli in otroci prisiljeni bivati v transportnih zabojnikih, obdajala pa jih bo visoka ograja z ostrimi rezili.

"Nova zakonodaja krši obveze Madžarske glede mednarodne in evropske zakonodaje in bo imela grozljive fizične in psihološke posledice na ženske, moške in otroke, ki so že doslej zelo trpeli," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dejala tiskovna predstavnica UNHCR-ja Cecile Pouilly. Dodala je, da je pridržanje prosilcev za azil v skladu z mednarodno in evropsko zakonodajo upravičeno le, če ni mogoče izvesti drugih primernih ukrepov.

B. V.