V Braziliji leta 2017 rekordno število umorov

Večina žrtev je revnih

12. avgust 2018 ob 11:56

Brasilia - MMC RTV SLO

Število ljudi, umorjenih v Braziliji, je lani doseglo rekord. Leta 2017 je bilo tako v tej južnoameriški državi umorjenih 63.880 ljudi, kar je tri odstotke več kot leto prej, oziroma 175 umorov na dan.

Raziskovalna organizacija Brazilski forum za javno varnost je objavil poročilo, ki ugotavlja, da je stopnja umorov 30,8 na 100.000 prebivalcev, medtem ko je bila leta 2016 ta stopnja 29,6. New York Times za primerjavo ponuja stopnjo umorov v ZDA, ki ima tudi velik problem na tem področju. V ZDA je tako glede na zadnje razpoložljive podatke iz leta 2015 na 100.000 prebivalcev umorjenih pet ljudi. Celo Mehika ima precej manj umorov kot Brazilija, in sicer 25 na 100.000 prebivalcev.

Po poročanju Al Džazire podatki kažejo, da se veliko umorov zgodi v severnih, revnejših brazilskih državah. Podatki vključujejo tudi primere policistov, ubitih na dolžnosti.

Največ umorov v revnejših predelih

Največ umorov, 68 na 100.000 prebivalcev, je bilo lani v severovzhodni državi Rio Grande so Norte, ugotavlja poročilo omenjene organizacije. Sledita ji država Acre s 63 umori ter država Ceara z 59,1 umora na 100.000 prebivalcev. Večina umorjenih je mladih temnopoltih revnih moških.

Bogatejša država Sao Paolo ima medtem najnižjo stopnjo umorov. Tam je bilo umorjenih 10,7 ljudi na 100.000 prebivalcev.

Eden izmed dejavnikov za porast nasilja je organiziran kriminal. Rivalske tolpe se borijo za nadzor nad ozemljem v državi, ki meji na tri največje proizvajalke kokaina na svetu, in sicer Kolumbijo, Peru in Bolivijo. Brazilija je velik potrošnik kokaina, obenem pa je ključna prehodna točka za kokain na poti v Evropo in Azijo.

Nasilje tudi hvaležna predvolilna tema

Porast nasilja je ena od glavnih tem, ki zanimajo volivke in volivce pred oktobrskimi volitvami. V državi imajo težave z obsežnimi korupcijskimi škandali v vrhu politike in vse več nasilja ob vse skromnejših sredstvih za policijo, ki po poročanju New York Timesa pomanjkanje sredstev nadomešča z brutalnostjo. Policija je leta 2017 v povprečju ubila 14 ljudi na dan, kar je 20 odstotkov več kot leto prej.

Skrajno desni predsedniški kandidat Jair Bolsonaro, ki vodi v anketah, zagovarja omilitev zakonodaje o orožju in strožjo policijo.

Februarja je predsednik Michel Temer podpisal izredni odlok, ki je vojski dovolil opravljati policijske naloge v Riu de Janeiru. Gre za prvi tak odlok, odkar je Brazilija spet demokracija po koncu vojaške diktature sredi osemdesetih let 20. stoletja.

Poročilo, objavljeno v četrtek, je tudi ugotovilo, da je vse več nasilja zoper ženske. Število posilstev je naraslo za 8,4 odstotka na 60.018. Primerov družinskega nasilja je bilo 221.238 oziroma v povprečju 606 na dan. Primerov nasilja zoper otroke je bilo 4.539.

B. V.