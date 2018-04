Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pobegi iz brazilskih zaporov niso tako redki. Foto: Reuters Dodaj v

Brazilija: V poskusu bega iz zapora umrlo 21 ljudi

V državi okoli 725.000 zapornikov

11. april 2018 ob 08:55

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO, STA

V poskusu pobega iz zapora Santa Izabel na severu Brazilije je bilo v torek ubitih najmanj 21 ljudi. Zapornikom je pri pobegu pomagala močno oborožena skupina, ki je poskušala razstreliti zid na zunanji strani zapora.

Tudi zaporniki so bili oboroženi. Ko so jih pazniki opazili, je izbruhnilo streljanje, v katerem je bilo ubitih 20 zapornikov in njihovih zunanjih pomagačev ter en paznik. Ranjenih je pet paznikov.

Za zdaj še ni znano, ali je kateremu izmed zapornikov uspel pobeg iz ustanove, ki stoji blizu mesta Belem v brazilski zvezni državi Para.

V Braziliji je veliko kriminala, vključno z najhujšimi zločini. Letno se tam zgodi okoli 60.000 umorov, zapori pa so pregovorno natrpani in prežema jih nasilje.

V letu 2016 je bilo v brazilskih zaporih več kot 725.000 zapornikov, medtem ko je kapaciteta le 368.000.

Zaporniški upori in poskusi pobegov zato niso redki. V enem izmed najbolj krvavih uporov je bilo lani v zaporu v mestu Manaus ubitih 56 ljudi. Januarja letos pa je bilo v spopadu med tolpami v zaporu v zvezni državi Ceara 10 žrtev.

A. P. J.