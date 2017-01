Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Iztirila se je lokomotiva s sedmimi vagoni. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Indiji huda nesreča vlaka, umrlo najmanj 36 ljudi

Za zdaj ni jasno, kaj je nesrečo povzročilo

22. januar 2017 ob 07:21,

zadnji poseg: 22. januar 2017 ob 08:16

Kuneru - MMC RTV SLO

V iztirjenju vlaka v indijski zvezni državi Andra Pradeš je umrlo najmanj 36 ljudi, okoli 50 je ranjenih.

Nesreča se je zgodila v soboto zvečer (ob 23.20) po lokalnem času v bližini postaje Kuneri, ko so se na progi med Jagdalpurjem in Bhubaneswarjem iztirili lokomotiva in sedem vagonov. Reševalci za zdaj poročajo o 36 mrtvih, piše Reuters. Tiskovni predstavnik Železnic vzhodne obale J.P. Misha je ob tem za BBC opozoril, da je v razbitinah še vedno ujetih veliko ljudi, zato lahko število smrtnih žrtev še zraste. Direktor indijskih železnic Anil Saxena pa je dodal, da reševalne ekipe vso noč iščejo morebitne preživele.

"Naša prioriteta je poskrbeti za ranjene potnike in jim omogočiti ustrezno oskrbo v bolnišnicah. Temeljito preiskujemo vse vagone, da ne bi nihče ostal ujet v njih," pa je Mishra dejal za Reuters.

Za zdaj ni jasno, kaj je nesrečo povzročilo, je še dejal in dodal, da ne izključujejo ničesar - niti kaznivega dejanja. Na območju, kjer se je nesreča zgodila, vlake namreč pogosto napadajo maoistični uporniki, piše Reuters.

Hude nesreče vlakov so v Indiji precej pogoste - lani novembra je v iztirjenju vlaka v zvezni državi Utar Pradeš umrlo 140 ljudi, marca 2015 pa 39, več kot sto jih je bilo ranjenih.

T. K. B.