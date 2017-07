V Indoneziji strmoglavil helikopter, ki bi moral evakuirati ljudi blizu vulkana

V izbruhu vulkana poškodovanih deset ljudi

3. julij 2017 ob 08:37

Džakarta - MMC RTV SLO

V Indoneziji je strmoglavil reševalni helikopter, s katerim bi evakuirali prebivalce blizu delujočega vulkana. Umrlo je vseh osem ljudi na krovu.

Kot poroča britanski Guardian, je helikopter padel tri minute pred prihodom na planoto Dieng, priljubljeno turistično območje, kjer je bilo v izbruhu vulkana v nedeljo ranjenih najmanj deset ljudi.

V nesreči helikopterja je umrlo vseh osem ljudi na krovu, med njimi štirje mornariški oficirji in štirje reševalci. Vodja operacij in urjenja pri reševalni službi, general brigadir Ivan Tito, je dejal, da je bil helikopter v brezhibnem stanju.

V nedeljo je izbruhnil vulkan na planoti in bruhal hladno lavo, blato in pepel tudi do 50 metrov visoko. Nenaden izbruh je presenetil 17 ljudi, ki so bili ob kraterju. Deset jih je bilo poškodovanih in so bili prepeljani v bolnišnico.

Poslani so bili vojaki in policisti, tamkajšnje prebivalce in obiskovalce pa so oblasti zaradi možnosti novih izbruhov pozvale k evakuaciji. S planote so tako že evakuirali vse obiskovalce.

Krater Siler je najdejavnejši in najnevarnejši med desetimi na planoti Dieng. Nazadnje je izbruhnil leta 2009, ko je vulkanske snovi bruhal do 200 metrov visoko in sprožil nastanek treh novih kraterjev. Leta 1979 se je zaradi izbruha zadušilo okoli 140 ljudi.

B. V.