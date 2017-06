Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Delavci se bojujejo za zaščito pravice do stavke ter proti privatizaciji in liberalizaciji prometnega sektorja. Foto: EPA Letalski prevoznik Alitalia je odpovedal okoli 200 poletov. Foto: EPA Sorodne novice V Italiji po stavki taksistov napovedana stavka v Alitalii Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Italiji zaradi stavke stojijo vlaki, avtobusi, letala

Odpovedani poleti

16. junij 2017 ob 08:12

Rim - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Zaradi stavke sindikatov javnega prevoza je v Italiji ustavljena večina vlakov, letal in vozil mestnega prevoza, ki vozijo samo v zakonsko zaščitenih terminih dneva. Delavci nasprotujejo privatizaciji in liberalizaciji prometnega sektorja.

Gre za splošno stavko uslužbencev prevoznih podjetij, ki se bojujejo za zaščito pravice do stavke ter proti privatizaciji in liberalizaciji transportnega sektorja. Večina sindikatov je napovedala 24-urno ustavitev dela, pri čemer zagotavljajo prevoze v zakonsko zaščitenih terminih.

Delavci podjetij železniškega prevoza so stavko začeli sinoči ob 21.00, je za Radio Slovenija poročal Janko Petrovec. Stojijo vlaki tako zasebnih podjetij, kot sta Italo in Trenord, kot tudi državnih, kot je Trenitalia. Vlaki nemoteno vozijo samo v deželah Piemont in Dolina Aoste, izjema so tudi državni vlaki hitre železnice, tako imenovane freccie. Regionalni vlaki bodo vozili samo do 9.00 zjutraj ter med 18. in 21. uro.

Alitalia odpovedala okoli 200 poletov

Od polnoči do polnoči pa stavka osebje italijanskih letališč. Alitalia je odpovedala okoli 200 poletov, nekatere tudi jutri zjutraj. Osebje drugih letalskih družb, ki delujejo v Italiji, bo stavkalo od 10.00 do polnoči. Poleti v zaščitenih terminih do 10. ure ter med 18. in 21. uro naj bi bili zagotovljeni. Letalska podjetja, tudi nizkocenovni prevozniki, kljub temu napovedujejo zamude in svetujejo, da potniki vnaprej preverijo svoj polet.

Stavki v javnem prevozniškem sektorju so se pridružili tudi zaposleni v prevozniških podjetjih italijanskih mest, ki bodo zanesljivo vozili samo zjutraj do 8.30 ter tri ure popoldne. Podobno velja za beneške vaporete in trajekte na italijanske otoke, je še poročal Janko Petrovec.

B. V.