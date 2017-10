Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vodja edmontonske policije Rod Knecht je sporočil, da je napadalec najverjetneje deloval sam. Foto: Reuters Napadalec je najprej povozil policista, nato še štiri civiliste. Vse poškodovane zdravijo v bolnišnici. Foto: Reuters Dodaj v

V Kanadi po več napadih z vozilom ranjenih pet ljudi

Policija prijela napadalca

1. oktober 2017 ob 16:14

Edmonton - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V Edmontonu v Kanadi je bilo ponoči v več dogodkih, ki jih preiskujejo kot teroristična dejanja, ranjenih pet ljudi, med njimi policist. Osumljenca, starega okoli 30 let, so že prijeli.

V prvem incidentu okoli 20.15 po krajevnem času je moški z avtomobilom pri veliki hitrosti podrl ovire pred nogometnim stadionom in povozil policista, ki je stal pred svojim vozilom. Nato je napadalec izstopil iz vozila, policista na tleh večkrat zabodel z nožem in peš zbežal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zatem je osumljenca v najetem poltovornjaku ustavila policija, ki je ob nadzoru ugotovila, da gre za napadalca izpred stadiona. Policisti so se podali v lov za njim. Med begom je napadalec na dveh mestih zapeljal v ljudi, pri čemer so bili štirje ranjeni. Vozilo se je nato prevrnilo, osumljenca pa so prijeli.

Napadalec naj bi deloval sam

"Trenutno menimo, da gre za posameznika, ki je deloval sam, vendar pa je preiskava še v zgodnji fazi," je povedal vodja edmontonske policije Rod Knecht. Po navedbah policije gre za moškega iz Edmontona, starega okoli 30 let.

Vseh pet ranjencev so prepeljali v bolnišnico, je sporočila policija in dodala, da informacij o njihovem stanju še ni na voljo.

Na podlagi dejanj in pridobljenih dokazov dogodke preiskujejo kot teroristična dejanja.

