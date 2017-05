V Kanadi se spopadajo s poplavami in obilnim deževjem

Več mest razglasilo izredne razmere

7. maj 2017 ob 17:52

Ottawa, Quebec, Montreal - MMC RTV SLO/STA

Po vsej Kanadi se že več dni spopadajo s poplavami, ki so posledica večdnevnega močnega deževja. Oblasti so na območja poslale vojsko, ki ljudi poziva, naj zapustijo svoje domove.

Več kot 400 pripadnikov vojske na območju Quebeca in Montreala prebivalcem pomaga pri spopadanju s poplavami. Občino Rigaud, ki je zaradi neposredne bližine reke Ottawe poplavam še posebej izpostavljena, je obiskal quebeški premier Phillipe Couillard in prebivalce pozval, naj upoštevajo navodila glede evakuacije. V območju Quebeca so poplave do zdaj poškodovale 1.500 domov v 121 mestih, 850 ljudi so morali evakuirati, še poroča kanadski CBC News.

Obilno deževje in taljenje snega sta povzročila poplave številnih rek, zaradi česar so razmere kritične od Ottawe do Montreala. Naraščanje vodotokov se sicer nadaljuje na območju 500 kilometrov od Toronta in jezera Ontario pa vse vzdolž reke Saint Lawrence. Več občin v provinci Ontario je razglasilo izredne razmere. Najobilnejše padavine sicer vremenoslovci napovedujejo za ponedeljek in torek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do danes zvečer bi sicer lahko padlo od 90 do 125 milimetrov dežja, kar bi lahko povzročilo nove poplave tudi vzhodno od Montreala. "Tudi nizka in hitra voda na cesti lahko odnese vozilo ali človeka," so ob tem opozorili v kanadski meteorološki službi.

Organizacija za izredne ukrepe v New Brunswicku je ljudi ob Atlantskem oceanu opozorila, naj do ponedeljka ostanejo v pripravljenosti. Prebivalce opozarjajo, naj bodo previdni pri uporabi cest, saj jih je veliko poškodovanih ali odplavljenih, poroča CBC.

Na zahodu države v Britanski Kolumbiji je obilno deževje v kombinaciji z visokimi temperaturami povzročilo taljenje snega, ki je sprožilo poplave in plazove. Po poročanju CBC-ja v vasi Cache Creek pogrešajo gasilca, v mestu Kamloops pa starejšega moškega.

Profesor ved o Zemlji Brent Ward z univerze Simon Fraser je vzrok za poplave pripisal visokim temperaturam in jih označil za najhujše poplave v Kanadi v zadnjem desetletju, še poroča CBC.

J. R.