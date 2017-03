V Kijevu umorjen nekdanji ruski poslanec in kritik Kremlja

Voronenkov bi moral pričati proti Janukoviču

23. marec 2017 ob 14:50,

zadnji poseg: 23. marec 2017 ob 15:28

Kijev - MMC RTV SLO/STA

V Kijevu je bil umorjen nekdanji član ruskega parlamenta in kritik Kremlja Denis Voronenkov, ki je lani zbežal v Ukrajino. Domnevni storilec, ki je bil ranjen, je medtem umrl v bolnišnici.

Voronenkov je ravno zapustil hotel Premier Palace, ko je nanj streljal moški, je sporočil tiskovni predstavnik policije. Očividci so slišali več strelov pred hotelom. Umor je bil najverjetneje naročen, je po poročanju BBC-ja dejal načelnik kijevske policije Andrij Kriščenko.

Napadalca je sicer ranil Voronenkov stražar, ki je bil v napadu prav tako ranjen, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Reuters poroča, da je po besedah tiskovnega predstavnika policije osumljenec za umor medtem umrl v bolnišnici.

Voronenkov in njegova žena Maria Maksakova, prav tako nekdanja ruska poslanka, veljata za glasna kritika ruskih oblasti. Preiskovalci v Rusiji so proti obema pripravljali obtožbo zaradi korupcije, ko sta lani zbežala iz države in dobila ukrajinsko državljanstvo. Voronenkov je tudi ena od prič v ukrajinskem primeru državne izdaje proti odstavljenemu proruskemu predsedniku Viktorju Janukoviču.

Porošenko: Za umor odgovorna Rusija

Kot je na Facebooku zapisal tiskovni predstavnik ukrajinskega predsednika Petra Porošenka Svjatoslav Cegolko, je Porošenko za umor, ki ga je označil kot "dejanje državnega terorizma", že obtožil Rusijo. Voronenkovu naj bi v preteklosti večkrat grozila tudi ruska obveščevalna agencija, piše AFP.

Moskva je ukrajinske obtožbe zavrnila kot absurdne, piše nemška tiskovna agencija DPA. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je kritiziral Ukrajino, da Voronenkova ni dobro varovala. "Upamo, da bodo morilca in kogarkoli za incidentom razkrili," je dejal po poročanju ruske tiskovne agencije Tass.

Porošenko je današnje streljanje povezal tudi z več eksplozijami v skladišču orožja na vzhodu Ukrajine in opisal kot "značilno potezo ruske obveščevalne agencije", piše BBC. Kijev trdi, da gre pri eksplozijah za sabotažo, saj so orožje iz skladišča ukrajinske sile uporabljale za spopade s proruskimi separatisti na vzhodu Ukrajine.

B. V.