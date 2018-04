Nemška policija sprožila veliko akcijo proti trgovini z ljudmi in prisilni prostituciji

Policija preiskuje tudi ponarejanje vizumov

18. april 2018 ob 11:10

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemška policija je sprožila veliko akcijo po vsej državi proti trgovini z ljudmi in prisilni prostituciji. V akciji sodeluje več kot 1.500 policistov, prijeli naj bi več kot 100 osumljencev.

Notranji minister Horst Seehofer je že dejal, da gre za "udarec organiziranemu kriminalu brez primere". Policijska akcija poteka v skupno dvanajstih nemških deželah, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Preiskali so že več kot 60 stanovanj in poslovnih objektov.

Akcija naj bi bila uperjena predvsem proti kriminalni združbi iz "četrti rdečih luči", v kateri naj bi bilo od 15 do 20 nemških in tajskih državljanov. Obdolženi so trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje in izkoriščanje prostitutk, je povedal predstavnik policije. V Nemčijo naj bi iz Tajske pripeljali več sto žensk in transseksualcev.

Policija ob trgovini z ljudmi, zvodništvu in prisilni prostituciji tajskih državljank preiskuje tudi ponarejanje vizumov.

Kot poroča DPA, so prijeli več kot sto osumljencev. Glavna obdolženka pa naj bi bila 59-letna Tajka, ki živi v kraju Siegen v deželi Severno Porenje - Vestfalija. Samo v tem mestu naj bi prijeli osem osumljencev.

Po navedbah nemške policije gre za eno njihovih največjih akcij hišnih preiskav v zgodovini povojne Nemčije. To je poudaril tudi notranji minister Seehofer, ki je pohvalil "akcijo brez primere". "Na stotine žensk in moških je bilo žrtev brezsramnih tihotapcev z ljudmi," je dejal. "Tem brezobzirnim dejanjem in spolnemu izkoriščanju gnusnih razsežnosti smo danes naredili konec," je še dodal minister.

B. V.