V Londonu več 10.000 udeležencev na Paradi ponosa

Okrepljena varnost ob nedavnih napadih

8. julij 2017 ob 21:34

London - MMC RTV SLO/STA

V Londonu se je na Paradi ponosa zbralo več deset tisoč udeležencev. Letošnja londonska Parada ponosa je bila v znamenju 50. obletnice, odkar v Angliji in Walesu homoseksualnost med odraslimi osebami ni več kaznivo dejanje.

Ob nedavnih terorističnih napadih je za varnost na paradi skrbelo več oboroženih policistov.

Po napovedih naj bi se število udeležencev Parada ponose še povečalo v večernih urah.

"To je največja Parada ponosa v zgodovini Londona in v zgodovini Parade ponosa. Tukaj je več kot 1,5 milijona ljudi. Za Londončane je zelo pomembno, da so lahko to, kar želijo biti, da lahko svobodo ljubijo tiste, ki jih izberejo," je dejal londonski župan Sadiq Khan, ki se je tudi sam udeležil parade.

"Zadnji tedni so bili grozljivi zaradi požara v stolpnici Grenfell Tower in treh terorističnih napadov, a danes je vse v znamenju ljubezni," je še dodal.

