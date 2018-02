V Macerati shod skrajnih desničarjev po sobotnem strelskem napadu na prebežnike

Lokalne oblasti v strahu pred nemiri zaprle šole in ceste

9. februar 2018 ob 17:16

Macerata - MMC RTV SLO, STA

V Macerati v osrednji Italiji, kjer je v soboto v strelskem napadu z rasističnim ozadjem moški ranil več prebežnikov, so v četrtek zvečer izbruhnili izgredi privržencev skrajno desne skupine Nova sila, ki so se zbrali kljub prepovedi shodov, pri tem pa so se spopadli s policisti.

Kljub prepovedi zborovanja se je v četrtek v mestu zbralo okoli 40 pripadnikov italijanske skrajne desnice, ki so skušali prebiti policijski kordon in priti na glavni trg v središču Macerate. Policija jih je odbila z gumijevkami in ščiti. Pri tem so po različnih navedbah aretirali od 10 do 20 protestnikov, nekaj ljudi pa je bilo lažje poškodovanih. Sočasno so potekali tudi protiprotesti, na katerih so protestniki vzklikali: "Vsi smo antifašisti!"

Mesto je bilo preteklo soboto prizorišče strelskega napada z rasističnim ozadjem. 28-letni privrženec skrajne desnice Luca Traini je v Macerati streljal na več deset Afričanov. Strelec je po napadu dejal, da je bila njegov motiv novica o strašljivem umoru 18-letne Italijanke, v povezavi s katerim so aretirali nigerijskega prebežnika. Mestne oblasti so po dogodku prepovedale vsa zborovanja v mestu.

Mestne oblasti so po večernih izgredih v strahu pred novimi nemiri odredile zaprtje šol in ustavitev javnega prometa od 13.30 naprej. Ukrepe je na Facebooku potrdil župan Macerate Romano Carancini.

Napovedani protesti proti fašizmu

To soboto naj bi v Macerati potekali protesti proti fašizmu in rasizmu, a so jih organizatorji v četrtek odpovedali, potem ko sta jih k temu pozvala tako Carancini kot prefektinja Roberta Preziotti, rekoč da se morajo prebivalci Macerate najprej pomiriti po tragičnih dogodkih preteklih dni. Toda nekatere leve skupine vztrajajo, da se bodo v soboto kljub temu podale na ulice in tako izrazile svoje nasprotovanje sovraštvu do tujcev. Za soboto so napovedani tudi protesti proti rasizmu v Milanu in nekaterih drugih italijanskih mestih.

J. R.